13 Reasons Why : Deaken Bluman voulait voir plus de l’histoire d’amour entre Monty et Winston

Deaken Bluman regrette que 13 Reasons Why n’a pas plus exploré l’histoire d’amour entre Monty et Winston. Spoilers.

Winston Williams, incarné par Deaken Bluman, est apparu pour la première fois dans la saison 3 de 13 Reasons Why et est rapidement tombé amoureux de Monty. Leur histoire d’amour n’aura pas durée parce qu’après s’être fait arrêté par la police pour le viol de Tyler, Monty a été tué en prison.

Monty a aussi été accusé du meurtre de Bryce mais ce crime-là, il ne l’a pas commis. Il était la cible parfaite pour éviter aux vrais coupables d’aller en prison. Durant toute la saison 4, Winston a tenté de découvrir la vérité afin d’exonérer Monty de cette accusation. Mais à la fin de la série, Winston a découvert la vérité mais a décidé de ne rien dire.

« Il n’a pas obtenu ce qu’il voulait, mais il a obtenu ce dont il avait besoin, » a déclaré l’acteur Deaken Bluman à TVLine. Et ce dont il avait besoin, c’était des réponses afin de tourner la page. Grâce aux aveux d’Alex dans le final de la série, Winston a enfin pu passer à autre chose.

Clay et ses amis ont passé toute la saison à mentir à Winston, mais à ce moment-là, « quelqu’un a finalement dit la vérité à Winston. Il a apprécié cela,» dit Bluman. Et il ajoute qu’il n’est « pas surpris » que Winston ait accepté d’en rester là. En vérité, « il n’allait pas vraiment voir les flics. Il voulait juste des réponses, et mentionner les flics fait peur aux gens. »

Durant l’épisode du bal de promo, Winston a eu un moment avec Monty quand il l’a imaginé en train de danser avec lui devant tout le monde. Dans son esprit, Monty était enfin honnête avec lui-même et avec le reste de ses camarades, s’assumant pleinement.

« C’était merveilleux de travailler avec Timothy [Granaderos] dans cette scène », a déclaré Bluman. « C’est un acteur tellement talentueux. Nous sommes en fait du même voisinage dans le Michigan, donc ça a vraiment ancré Winston et Monty depuis le début, nous étions capables de nous relier l’un à l’autre. (…) Et j’ai eu des frissons quand j’ai lu [cette scène de bal] pour la première fois. J’ai envoyé un texto à Timothy et je lui ai dit que j’étais tellement heureux que nous pouvions faire ça.»

Bluman regrette cependant que le public n’ait pas pu en voir plus du couple et de leur relation : « En développant cette relation, je faisais toujours référence à des flashbacks que la série n’a jamais eu », dit-il. « Par exemple, ils sautent dans la voiture et se rendent à Palm Springs pour le week-end, écoutant de la bonne musique et apprenant à se connaître et vraiment tomber amoureux. Les gens n’ont pas pu voir ça, mais j’espère qu’ils l’ont ressenti. Ce n’était pas seulement un coup d’un soir. Ils ont eu beaucoup d’amour et beaucoup de plaisir ensemble. »

Cette histoire reste très problématique parce que la série cherche à racheter un personnage qui a fait quelque chose d’horrible à quelque, puis elle cherche à l’idéaliser à travers l’imagination d’une autre personne. Parce qu’à la minute où Monty fait ce qu’il a fait à Tyler, il n’y a plus de rédemption possible, peu importe ce qu’il a traversé avant. Les souffrances ressenties Monty ne sont pas une excuse.

Et n’oublions pas que Monty a passé à tabac Winston parce qu’il était gay. Ce n’est pas forcément la relation la plus saine qui soit, c’est absolument toxique et cela montre un mauvais exemple au public. Monty était violent, il n’y a rien de romantique là dedans. On notera tout de même qu’il est dit dans la série que Monty n’était pas une bonne personne mais Bluman semble regretter qu’on n’ait pas vu le côté tendre de Monty. Malheureusement, les personnes victimes d’abus et de violence se laissent souvent avoir par le côté « soft » de leur bourreau.

Honnêtement, si le comportement de Monty n’avait pas été aussi violent et aussi extrême, il aurait pu être meilleur personnage avec un arc de rédemption acceptable. Et Winston mérite mieux parce qu’à la fin, il est tout seul : « Ce qui m’a rendu triste, c’est qu’il s’est retrouvé seul, » a déclaré Bluman, reconnaissant que son personnage avait des sentiments non partagés pour Alex en plus de son chagrin préexistant. « C’est le danger de chercher la vérité. Cela ne vous rendra pas nécessairement plus fort. En fait, ça va probablement vous casser un peu. »

