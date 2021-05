Mission Impossible 7 : Nouvelle image de Tom Cruise sur un train

Une nouvelle image de Mission Impossible 7 tease une cascade de Tom Cruise sur un train.

Ethan Hunt n‘en n’a pas fini avec les cascades périlleuses. Une nouvelle image de Tom Cruise dans la peau de son personnage de Mission Impossible 7 a été dévoilée par le magazine Empire dont Cruise fait la couverture. On le découvre debout sur un train.

Dans l’interview que Cruise a accordée au magazine, il parle essentiellement de l’état de l’industrie du cinéma durant la pandémie. Il explique qu’il a voulu reprendre le tournage parce qu’il se sent responsable des employés et souhaitait faire les choses de manière sûre.

« J’ai produit 30 à 40 films. Je suis responsable de milliers, si ce n’est des dizaines de milliers d’emplois. Tous mes amis de l’industrie, les gens de la distribution et mon équipe se sont dit : «Qu’allons-nous faire ? Je pourrais perdre ma maison ! Alors j’ai dit au studio et j’ai dit à l’industrie : « Nous y retournons. Nous allons remettre tout le monde au travail. Nous allons commencer à tourner cet été. Et nous allons trouver comment le faire en toute sécurité. »

Durant le tournage, Cruise a eu un coup de gueule envers des employés n’ont pas respecté les protocoles de sécurité COVID. L’audio de ce moment a fuité sur la toile et si certains ont félicité l’acteur pour sa responsabilité, d’autres (notamment Leah Remini) ont suggéré que ce moment était une mise en scène pour se faire bien voir.

Les détails de l’intrigue restent ainsi pour le moment secrets. On sait pour l’instant que Mission: Impossible 7 reprendra probablement juste après les événements de Mission: Impossible – Fallout de 2018, qui a vu Ethan Hunt (Cruise) entreprendre d’arrêter un groupe de terroristes et de faire exploser trois attaques nucléaires simultanées contre différentes villes.

Écrit, produit et réalisé par Christopher McQuarrie, Fallout mettait en vedette Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, qui reprendront tous leurs rôles pour Mission: Impossible 7.

La suite voit également Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales, rejoindre le casting, avec Henry Czerny reprenant son rôle d’Eugene Kittridge, l’ancien directeur du FMI vu pour la dernière fois dans le premier film Mission: Impossible.

Notez que la production de Mission Impossible 8 n’a pas encore démarré. Le film devait être tourné dans la foulée du 7ème volet, mais à cause de la pandémie, la Paramount a changé ses plans et le film se tournera plus tard.

Mission Impossible 7 sort le 17 novembre 2021.

Source : Empire / Crédit ©Paramount