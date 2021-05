Les Gardiens de la Galaxie 3 : Dernière apparition de Drax dans le MCU ?

Dave Bautista, alias Drax, dit que Les Gardiens de la Galaxie 3 pourrait bien être sa dernière apparition dans le MCU.

Les Gardiens de la Galaxie 3 pourrait bien être la fin de Drax dans le MCU si on en croit son interprète Dave Bautista. Si pour le moment on ne connait rien de l’intrigue du film, Batista pense que ce sera sont dernier film Marvel malgré les rumeurs d’un film centré sur Drax et Mantis.

« Il y a eu des discussions pendant un moment sur un film de Drax et Mantis. C’était vraiment parce que c’était l’idée de James Gunn. Il voulait vraiment faire un film sur Drax et Mantis. Il me l’a expliqué. J’ai trouvé que c’était une idée géniale, mais je n’ai entendu aucun suivi du studio, » confie Bautista à Digital Spy.

Il ajoute : « Je ne pense pas qu’ils soient très intéressés ou que cela ne cadre pas avec la façon dont ils ont tracé les choses. Mais à part ça, non. Je veux dire, en ce qui concerne mes obligations, j’ai Gardiens 3, et ce sera probablement la fin de Drax. »

Il dit qu’il ne sait pas ce que le film réserve pour son personnage : « Je ne sais pas quel est le scénario du troisième film, pour être honnête avec vous. Il y a eu un scénario il y a des années qui va évidemment devoir changer parce que toute la direction de l’univers Marvel a changé. »

Bautista pense que le scénario a changé mais selon James Gunn, ce n’est pas le cas, très peu de choses ont changé dans son histoire.

Dave Bautista n’est pas encore parti puisqu’il reprendra son rôle de Drax l’année prochaine dans Thor Love and Thunder avant qu’on le revoie dans Les Gardiens de la Galaxie 3 en mai 2023.

Source : Digital Spy / Crédit ©Marvel