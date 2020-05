Saison 2020 / 2021 : CBS commande la suite du Silence des Agneaux, le reboot d’Equalizer et une comédie

CBS commande une première saison complète pour Clarice, la série basée sur Le Silence des Agneaux mais aussi le reboot d’Equalizer et la comédie B Positive.

En janvier dernier, on a appris qu’une série centrée sur le personnage de Clarice du Silence des Agneaux était en préparation. Un mois plus tard, la série trouvait son actrice principale, Rebecca Breeds (Pretty Little Liars) et aujourd’hui, la série est officielle et sera à l’antenne la saison prochaine.

CBS annonce qu’ils ont commandé une saison complète de Clarice qui suivra le personnage précédemment joué par Jodie Foster dans le premier film. Cette série, s’intitule Clarice et suivra le personnage en 1993, 6 mois après les événements du film.

La série plongera dans l’histoire personnelle de Clarice alors qu’elle retourne sur le terrain pour chasser les tueurs en série et les prédateurs sexuels, tout en navigant le monde politique de Washington. Notez que le personnage d’Hannibal Lecteur ne devrait pas être présent dans la série. Ce projet est écrit et produit par Alex Kurtzman et Jenny Lumet.

Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (Dr House, How I Met Your Mother) et Nick Sandow (Orange Is the New Black) sont aussi au casting de la série.

En plus de Clarice, CBS a commandé un autre projet basé sur un film. Il s’agit du reboot féminin d’Equalizer avec Queen Latifah (Star, Hollywood) dans le rôle principal. Elle utilisera ses capacités pour aider les gens qui n’ont personne vers qui se tourner.

La comédie B Positive avec Thomas Middleditch (Silicon Valley), des créateurs de The Big Bang Theory a aussi été commandée par la chaîne. La série suivra un père divorcé à la rechercher d’un donneur de rein. Annaleigh Ashford (Masters of Sex) est aussi au casting de la comédie.

Ces nouvelles arrivent peu de temps après l’annonce des annulations et renouvellements de CBS.

Source : THR / Crédit ©DR