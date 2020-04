The Walking Dead saison 10 : La liberté de Negan sera remise en question

La liberté de Negan sera remise en question dans la suite de la série The Walking Dead. Spoilers.

Apparemment, quelques personnages de The Walking Dead ne sont pas d’accord avec le fait que Negan soit libre et la série devrait aborder le problème. Carol a libéré Negan pour qu’il se débarrasse d’Alpha, la leader des Whisperers. Même s’il a réussi sa mission, cela ne veut pas dire que les gens sont d’accord avec sa liberté.

On sait que des personnages ne s’en sortiront pas vivants dans le final, mais est-ce que Negan en fera partie ? « Nous en verrons un peu plus dans l’épisode à venir, » confie la showrunner Angela Kang à EW.

« Mais écoutez, il a tué Alpha. C’est génial. Mais il se tenait également à l’extérieur de la Colline et a tiré des flèches de feu sur leurs murs et maintenant toute une communauté de personnes, une communauté combinée de personnes, depuis que le Royaume replié dans la colline n’a pas de maison. »

Elle ajoute : « Et je pense que c’est compliqué et qu’il a un bon argument « c’est ce que je devais faire pour y arriver ». Et d’autres personnes vont se dire: « Eh bien, si tu es juste à côté d’elle avec une flèche de feu, pourquoi ne pas lui tirer dans la tête plutôt que chez nous ? » »

Negan a tenté d’empêcher l’attaque sur la Colline mais cela lui a pris un moment pour infiltrer les Whisperers et se rapprocher d’Alpha pour la tuer.

« Negan a toujours été compliqué, et il a été sur cette route intéressante où il essaie de se joindre à notre groupe et ils ne l’ont clairement pas expulsé du groupe, mais je pense qu’en fonction de la personne, ils vont avoir une interprétation très différente des événements et de ce qu’ils pensent de lui », a déclaré Kang. « Mais, pour l’instant, ils essaient tous de s’en sortir. »

The Walking Dead reviendra plus tard cette année pour la diffusion du dernier épisode de la saison qui n’a pas pu être complété à cause de la pandémie COVID-19.

Source : EW / Crédit ©AMC