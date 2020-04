The Batman : Pourquoi le nouveau film n’est pas une “origin story”

Le réalisateur Matt Reeves explique pourquoi son film The Batman n’est pas une origin story.

Le prochain film Batman ne sera pas une origin story. Le réalisateur Matt Reeves a confirmé que son film ne sera pas centré sur la façon dont Bruce Wayne devient Batman mais il confie que le film explorera comment l’origine de Batman l’a aidé à devenir l’homme qu’il est.

Aussi, si ce ne sera pas une origin story ordinaire, le personnage ne sera pas encore un justicier très aguerri, ce sera encore ses débuts. « Je ne voulais pas faire un récit d’origine, mais un récit qui reconnaîtrait encore ses origines, en ce qu’il a formé qui il est. » confie Reeves au Nerdist.

Il ajoute : « Ce type, il a beaucoup de mal, et c’est comme ça qu’il essaie de dépasser cette lutte. Il y a quelque chose là-dedans qui est très psychologique, très émotif, et on avait l’impression qu’il y avait un moyen d’explorer cela avec la corruption dans cet endroit, Gotham. Cela semble très actuel. Je pense que c’est toujours le cas. »

Le tournage du film est actuellement interrompu au Royaume-Uni à cause de la pandémie de COVID-19. Dans une autre interview à Deadline, Reeves révèle qu’un quart du film a été filmé : « Nous ne sommes pas officiellement en montage en ce moment. Nous avons en fait tourné un quart du film et j’ai parcouru les rushs, regardé les prises et ce qui reste à venir. »

Et même si le tournage est en pause, Reeves n’a pas l’intention de toucher au scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin: « Il m’a fallu deux ans pour travailler sur cette histoire, et c’est un mystère noir très spécifique qui a été vraiment pensé par moi et mes partenaires. »

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu pour juin 2021.

