YOU saison 5 : Joe de retour à New York pour la saison finale (bande-annonce)

Joe Goldberg est de retour à New York dans la bande-annonce de la saison finale de YOU.

Netflix vient de publier la bande-annonce officielle de la cinquième et dernière saison du drame du tueur en série de Penn Badgley, YOU. En effet, la série se termine bientôt et pour l’occasion, elle revient là où tout a commencé.

« Au fond de moi », dit Joe Goldberg (Badgley) dans les nouvelles images, « je suis un mec normal. » Évidemment, l’aperçu de deux minutes qui mène à cette déclaration dit tout le contraire, il est tout sauf normal. Joe reste un tueur psychopathe qui va s’enticher d’une autre femme.

Maintenant que Joe est de retour là où ses aventures sanglantes ont commencé il y a quatre saisons, sa chance – et celle de tous ceux qui ont le malheur de croiser son chemin – pourrait s’épuiser très bientôt. Même la tagline officielle de la dernière saison prévient que « la vie parfaite de Joe est menacée par les fantômes de son passé et ses propres désirs sombres. »

Vous vous souviendrez peut-être que la quatrième saison de YOU a transféré Joe à Londres, où il a recommencé sa vie en tant que professeur d’université nommé Jonathan Moore après avoir simulé sa propre mort. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, contrairement à tant de victimes précédentes de Joe, il ne lui a donc pas fallu longtemps pour retomber dans ses habitudes meurtrières.

Après avoir trouvé l’amour avec la fille de riche britannique Kate Galvin (Charlotte Ritchie), Joe est de retour à New York pour un dernier hourra – et son retour d’entre les « morts » pourrait également faire ressortir des visages familiers.

« Nous avons gardé une trace scrupuleuse de tous ceux qui savent quelque chose sur Joe qui n’est pas mort », a déclaré la productrice et ex showrunner Sera Gamble, à TVLine à la fin de la saison 4, précisant que « ceux qui sont morts pourraient encore apparaître dans les rêves et les hallucinations ». Comme elle l’a dit : « Il y a des gens très intelligents qui sont en vie. Certains d’entre eux sont en prison, et d’autres bénéficient essentiellement de la protection des témoins, mais il n’y a aucune raison de croire qu’il est en sécurité. »

On attend de voir comment tout cela va se terminé pour Joe qui revient sur un terrain dangereux à New York.

YOU revient le 24 avril sur Netflix.

YOU saison 5 – bande-annonce VF

YOU saison 5 – bande-annonce VO