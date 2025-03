Punisher : Jon Bernthal promet un retour sombre et brutal pour Frank Castle

Jon Bernthal se confie sur son retour dans le spécial centré sur Punisher et c’est exactement ce que les fans veulent entendre.

Le retour de Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle dans Daredevil : Born Again est l’un des plus attendus dans la renaissance par Marvel de l’ancienne saga Defenders basée sur les séries Netflix.

Désormais, non seulement The Punisher fait partie du MCU, mais il ramène la même approche brutale et sans restriction pour gérer les choses qui ont fait du personnage l’un des personnages les plus violents et les plus controversés de Marvel. Et non seulement il revient dans Born Again mais Bernthal aura également son propre spécial Disney+. Un spécial qui devrait ravir les fans puisque la brutalité de Punisher ne devrait pas être atténuée.

Jon Bernthal est actuellement au festival South By South West (SXSW) pour la première du film The Accountant 2 et dans un entretien avec The Hollywood Reporter, il a discuté de son retour dans l’univers de Marvel. Quand on lui demande ce que ce retour signifie pour lui, il répond :

« Je tiens très profondément à Frank, je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de raconter l’histoire que je pense que les fans méritent. Nous donnons tout et nous essayons de raconter une histoire de Frank Castle dans laquelle nous allons tourner le dos au public – ça ne va pas être facile, ça ne va pas être léger, et je pense que c’est la version que ce personnage mérite et je suis tout simplement plus qu’honoré et reconnaissant que nous ayons cette opportunité. »

De plus, interrogé sur le spécial Disney+ récemment annoncé, Bernthal n’a pas l’intention d’édulcorer le style classique de Castle pour la nouvelle histoire. « Ce sera sombre ; Frank n’a aucun intérêt à sortir de cette noirceur. Cela ne va pas être facile. Je ne sais pas si c’est le ton de Netflix, mais c’est ce que ça va être. Ce ne sera pas une version allégée de Punisher, je vous le promets. »

Matt Murdock et Frank Castle pourraient ne pas être les seuls à faire le transfère de Netflix à Disney+. Depuis un certain temps, des rumeurs circulent selon lesquelles d’autres membres des Defenders apparaîtraient dans la deuxième saison de Daredevil : Born Again, et cela pourrait signifier que les fans pourront enfin voir Jessica Jones et Luke Cage raconter leurs histoires dans le MCU dans les années à venir.

On attend de voir ce que l’avenir réserve à ces personnages plus terre à terre du MCU. En attendant, Daredevil : Born Again, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Disney+