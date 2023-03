The Flash : Des détails sur le film original ont fait surface

Les scénaristes Jonathan Goldstein et John Francis Daley parlent de leur vision originale à plus petite échelle pour le prochain film DC The Flash.

Le prochain film de super-héros The Flash s’annonce épique avec des implications massives pour l’univers cinématographique partagé de DC à l’avenir. Sous les cinéastes Jonathan Goldstein et John Francis Daley, cependant, le premier film solo sur grand écran centré sur le scarlet speedster aurait probablement été un peu différent.

Lors d’une interview avec Variety, Goldstein et Daley ont discuté de la vision qu’ils avaient pour The Flash avant de quitter le projet. « Nous avons présenté cette idée d’un super-héros les pieds sur terre où ce ne sont pas entièrement des enjeux de fin du monde », a déclaré Daley. « Il apprend juste ses pouvoirs et est aussi quelque peu dysfonctionnel avec sa vie. Plus un super-héros est imparfait, mieux c’est, car c’est le défi inhérent : comment donner une imperfection à quelqu’un qui est, vous savez, physiquement parfait ? »

Goldstein et Daley ont également expliqué pourquoi ils avaient quitté The Flash. Avant d’écrire leur version du scénario, le duo de cinéastes a rencontré la star du film, Ezra Miller, lors d’un dîner. « [Miller] était intense et très brillant » , a déclaré Goldstein. « Plus tard, il est devenu clair que nous ne voulions pas faire la même chose. »

The Flash a eu une production notoirement troublée, de nombreux scénaristes et réalisateurs étant attachés au projet à un moment ou à un autre, y compris Goldstein et Daley.

Warner Bros. Pictures envisageait Goldstein et Daley pour écrire et réaliser The Flash dès le début de 2018. En 2019, il est apparu que Miller écrivait une version concurrente du scénario du film aux côtés du célèbre auteur de bandes dessinées Grant Morrison. Warner Bros. a finalement rejeté le scénario de Miller et Morrison. Cependant, Goldstein et Daley ont apparemment vu les signes avant-coureurs et ont quitté le projet eux-mêmes peu de temps après.

« Ce sont un certain nombre de différends créatifs qui nous ont amenés à un certain moment à décider qu’il était temps de partir », a déclaré Daley à Variety. « Si nous avons l’impression que les pouvoirs en place ne sont pas enthousiastes à l’idée de faire le même film que nous, nous n’allons pas gagner cette bataille. Et donc il vaut mieux réduire vos pertes et sortir de là », a ajouté Goldstein.

The Flash a finalement été réalisé par Andy Muschietti à partir d’un scénario de Christina Hodson et Joby Harold. Goldstein et Daley sont tout de même crédités pour une partie de l’histoire puisque le film final s’est inspiré de ce qu’ils avaient prévu au départ.

Goldstein et Daley ont récemment eu la possibilité d’assister à une projection de The Flash et bien que beaucoup de choses aient évidemment changé, ils ont pu voir des nuances de leur vision originale dans le film final. « Ils ont pris ce que nous avions commencé et en ont fait leur truc, c’est un film très amusant et émouvant », a déclaré Goldstein. « Nous sommes vraiment heureux de la façon dont tout cela s’est passé. »

The Flash suit Barry Allen / Flash (Miller) alors qu’il remonte dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, provoquant par inadvertance un effet boule de neige qui modifie radicalement l’univers DC tel que nous le connaissons. Les actions de Barry créent un monde où le général Zod (Michael Shannon) est bien vivant et déterminé à dominer le monde, sans Superman pour l’arrêter.

Dans un effort pour sauver le monde, Barry s’associe à une version alternative de lui-même, ainsi qu’à Kara Zor-El/Supergirl (Sasha Calle) et à une autre version de Bruce Wayne/Batman (Michael Keaton). Le film est vaguement inspiré de la série limitée Flashpoint de 2011, qui a servi à redémarrer l’univers de la bande dessinée de DC.

En ce qui concerne Goldstein et Daley, leur prochain film, Donjons & Dragons : L’honneur des Voleurs avec Chris Pine, sortira le 12 avril. Quant à The Flash, le film sera dans les salles le 14 juin.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros