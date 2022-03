Obi-Wan Kenobi : Premier trailer et premières images de la série Star Wars

Découvrez un trailer ainsi que des images pour la série Star Wars Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor.

Obi-Wan Kenobi est la prochaine série Star Wars qui sera bientôt disponible sur Disney+. Une bande-annonce a enfin été dévoilée ainsi que des images qui donnent enfin un aperçu du retour du personnage incarné par Ewan McGregor. Ce teaser trailer offre également un aperçu du jeune Luke Skywalker alors qu’il n’était encore qu’un enfant.

Les images, qui ont été révélées par EW, sont à voir ci-dessous.

La série se déroulera huit ans après les événements de La Revanche des Sith et Ewan McGregor ne sera pas le seul à revenir dans la franchise après une longue pause, puisque Hayden Christensen sera également de retour pour incarner Dark Vador.

Pendant le tournage, McGregor aurait déclaré que retrouver son ancienne co-star était « la plus belle chose », tandis que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a taquiné que la série mettrait en vedette la « vengeance du siècle » entre les deux personnages, quelque chose les fans ont attendu près de vingt ans pour voir.

Au casting, on trouve également Joel Edgerton et Bonnie Piesse dans les rôles d’oncle Owen et tante Beru mais aussi Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi est réalisé par Deborah Chow, qui n’est pas étrangère à cet univers puisqu’elle a réalisé deux épisodes de The Mandalorian.

Rendez-vous le 25 mai sur Disney+

Obi-Wan Kenobi – Bande-annonce VF

Obi-Wan Kenobi – Bande-annonce VO

Crédit ©Disney/Lucasfilm