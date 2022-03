Aquaman 2, The Flash, Black Adam : Changement de programme pour les sorties des films DC

Warner Bros opère des changements pour les prochaines sorties des films DC Aquaman 2, The Flash, Black Adam ou encore Shazam 2.

Warner Bros bouscule son planning de sorties de films. Les studios annoncent des changements avec la majorité de ses films DC repoussés, sauf un qui sortira finalement plus tôt.

La bonne nouvelle est pour les fans de Shazam. La suite du film avec Zachary Levi arrivera désormais le 12 décembre 2022 au lieu de sortir durant l’été 2023. Mais si Shazam Fury of the Gods arrivera plus tôt, ce n’est pas le cas pour les autres films DC.

Dwayne Johnson a annoncé que son film Black Adam sortira plus tard que prévu. Il passe du mois de juillet au 21 octobre 2022, tandis que l’autre film de Johnson, le film d’animation Krypto Super-Chien, passe du 20 mai au précédent créneau de Black Adam le 29 juillet.

Et ce n’est pas tout. The Flash et Aquaman and The Lost Kindom ne sortiront finalement pas cette année. Leurs sorties respectives de novembre et décembre 2022 sont repoussées au 23 juin 2023 pour The Flash et au 17 mars 2023 pour Aquaman 2

En revanche, il n’y a eu aucune mention de changements dans le film Batgirl, qui devrait être arrivée sur HBO Max plus tard cette année qui verra Michael Keaton reprendre son rôle de Batman, comme dans The Flash.

Pour finir, deux autres longs-métrages qui ne sont pas des films DC ont aussi changé de dates de sortie. Wonka, préquelle de Charlie et la Chocolaterie avec Timothée Chalamet sortira le 15 décembre 2023 au lieu du 17 mars 2023 et The Meg 2, la suite du film de requins avec Jason Statham sera en salles le 4 aout 2023.

