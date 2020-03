Les Nouveaux Mutants : Il n’y a jamais eu de reshoots

Le réalisateur Josh Boone explique que le film Les Nouveaux Mutants n’a jamais eu de reshoots.

Que les choses soient claires une bonne fois pour toute, le film Les Nouveaux Mutants n’a jamais fait de reshoots. C’est le réalisateur Josh Boone qui a remis les pendules à l’heure concernant le film qui a failli ne jamais voir le jour.

Les Nouveaux Mutants a été repoussé plusieurs fois. Quand le film était sous la houlette de Fox, avant la fusion avec Disney, Boone était en désaccord avec les studios sur la vision créative de son film. Des reshoots devaient avoir lieu mais cela fut un casse-tête pour réunir le casting.

Dans une récente interview à EW, Boone confie : « Tout le monde a dit que nous avions fait des reshoots ! Nous n’avons jamais refait de prises de vue ». Il ajoute : « Et je vais vous dire ceci: s’il n’y avait pas eu de fusion, je suis sûr que nous aurions fait des reshoots de la même manière que chaque film fait des reshoots. Nous ne l’avons même pas fait car au moment où la fusion a été réalisée et tout a été réglé, tout le monde était plus âgé. »

Par « tout le monde, » il parle des acteurs adolescents qui ont vieilli et qui sont désormais de jeunes adultes. Le film s’est tourné en 2017 et devait sortir en 2018. Pendant un an, Boone n’a pas eu de retour des studios puis entre temps, il a reçu le feu vert pour sa série The Stand, l’adaptation du roman de Stephen King.

Après la fusion, Disney a finalement rappelé Boone pour qu’il finisse de monter Les Nouveaux Mutants et peaufiner les effets speciaux. A l’origine, Josh Boone voyait Les Nouveaux Mutants comme un film d’horreur plus qu’un film de super-héros mutants. Il semble que sa vision initiale sera respectée.

« Lors du montage, nous avions probablement terminé à 75% », explique Boone. « Nous sommes revenus et nous l’avons terminé. Cela a pris quelques mois, et c’était agréable de pouvoir revenir. Knate [Lee], mon co-scénariste, et moi, nous ne l’avions pas vu depuis un an. Nous fait un tas de choses ici et là que nous n’avions pas pensé ou remarqué un an auparavant. »

Le casting du film inclut Anya Taylor-Joy (Glass), Maisie Williams (Game of Thrones), Henry Zaga (Teen Wolf), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (The Originals) et Alice Braga (I Am Legend).

Le film est prévu pour le 1er avril 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©Fox/Disney