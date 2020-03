Les Gardiens de la Galaxie dans Thor Love and Thunder ?

Les Gardiens de la Galaxie pourraient apparaître dans Thor Love and Thunder selon Vin Diesel.

La voix de Groot a parlé. Selon Vin Diesel, les Gardiens de la Galaxie seront présents dans le film Thor Love and Thunder. Il est bien possible que l’acteur a parlé trop tôt et a dévoilé une information qu’il n’aurait pas dû.

Diesel, qui sera bientôt dans Fast & Furious 9, est actuellement en promo pour le film Bloodshot et durant une interview, en discutant des films Marvel, il a dévoilé l’apparition des Gardiens dans Thor 4.

Dans un premier temps, il dit être impatient de travailler sur le prochain Gardiens de la Galaxie : « J’attends avec impatience que mon ami James Gunn frappe un bon coup avec le prochain. Il a pris The Suicide Squad alors il est sur le point de s’y lancer, » dit-il.

Puis il parle de Thor : « Il y a Thor aussi, le réalisateur m’a parlé de Thor qui incorporera certains des Gardiens de la Galaxie. Ce sera très intéressant, personne ne le sait, peut-être que je n’aurais pas dû dire quoi que ce soit, » confie-t-il, réalisant qu’il en a peut-être trop dit.

Taika Waititi reviendra à la réalisation et à l’écriture de Thor Love and Thunder, il sera intéressant de voir si les Gardiens auront un rôle à jouer dans ce prochain film de la saga Thor.

La dernier fois que nous avons vu les Gardiens de la Galaxie, à la fin de Avengers Endgame, Thor embarquait avec eux à bord du Benatar. Le Dieu du Tonnerre est désormais lié aux Gardiens, il ne serait donc pas étonnant de les voir ensemble dans un film.

La vraie question est de savoir en quelle capacité ils seront présents. Auront-ils un rôle important ou est-ce que ce sera un simple clin d’œil ?

Thor Love And Thunder sortira en novembre 2021. Les Gardiens de la Galaxie 3 n’a pas encore de date de sortie.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel