Black Lightning saison 3 : Twists dévastateurs et caméos surprises dans le final (spoilers)

Cress Williams discute du final de Black Lightning qui a offert des twists dévastateurs et des caméos surprises. Spoilers.

La saison 3 de Black Lightning vient de se terminer sur la CW et ce dernier épisode de saison a livré quelques twists. Damon Gupton, qui incarne le chef de la police Bill Henderson, a quitté la série de manière héroïque mais dévastatrice. En effet, le meilleur ami de Jefferson est mort durant une attaque des soldats de Gravedigger.

Henderson s’est fait tirer dessus et Jefferson n’a rien pu faire pour le sauver. Cependant, ils ont eu une chance de se dire adieu avant qu’il ne s’éteigne. Cette mort devrait avoir un effet sur Jefferson dans la saison 4, c’est du moins ce qu’espère Cress Williams.

Dans une interview à EW, il confie : « J’espère que nous continuerons à en parler et que ce n’est pas quelque chose que nous abandonnons pour passer rapidement à la saison prochaine (…), » dit Williams à EW. « Parce que dans la vraie vie, [quand] vous perdez des gens comme ça, ce n’est pas quelque chose qu’on oublie aussi facilement. C’est quelque chose qui vous affecte et qui se poursuit. »

Il espère voir un changement dans le comportement de Jeff la saison prochaine : « Si j’étais à l’écriture, je pense que cela rendrait Jefferson encore plus prudent et effrayé par quiconque ferait ce genre de choses, y compris ses filles. Je pense qu’il serait beaucoup plus, je l’espère, plus prudent, et presque ce serait une sorte d’obstacle à surmonter la saison prochaine, qu’il est presque trop prudent parce qu’il a perdu quelqu’un. »

Après la mort d’Henderson, Black Lightning avait encore sa mission à effectuer pour faire tomber Gravedigger une bonne fois pour toute. Avec l’aide de Lynn, ils ont neutralisé les pouvoir de Gravedigger mais ils ont dû rapidement s’enfuir parce que le Pit a commencé à s’autodétruire.

Jefferson voulait sortir Gravedigger de là parce que c’est son grand-oncle mais ils n’ont pas eu le temps. Ils ont dû le laisser derrière et le Pit à exploser. Ils pensent que Gravedigger est mort mais évidemment, il est encore en vie, on imagine ainsi son retour pour la saison 4.

Avec l’invasion des Markoviens stoppée et Odell derrière les barreaux, la famille Pierce se rend à Gotham City pour témoigner contre les activités et expériences illégales de l’ASA. On réalise que Lynn est toujours accro à la green light. Son problème d’addiction n’est donc pas terminer et devrait continuer à être exploré la saison prochaine.

« Je suis ravi de faire [une histoire de dépendance] de la bonne façon. Cette fin a traversé pas mal de réécritures différentes, et j’étais content de ce sur quoi ils se sont décidé, parce que dans une ou deux autres versions, elle ne prend pas la green light et nous tournons simplement la page. Quiconque connaît la toxicomanie sait que ce n’est pas si facile d’arrêter comme ça. Je pense que les gens font souvent des rechutes, c’est une bataille difficile, et il y a deux pas en avant et trois pas en arrière dans le processus. Donc j’étais vraiment heureux que nous ayons fait cela, et qu’il semble que nous n’allons pas simplement passer à autre chose. »

Durant la scène où ils témoignent, deux des juges étaient joués par Tony Isabella et Trevor Von Eden, les créateurs du personnage Black Lightning. C’était ainsi un caméo qui a fait plaisir aux fans des comics. C’est durant cette scène qu’il est dévoilé que Gravedigger est vivant et il n’est pas le seul méchant qui sera probablement de retour puisque Tobias est toujours dans le coin.

« Nous savons que Tobias est évidemment toujours là, et il a toujours des problèmes. Mais ajouter à ça cette autre personne qui est toujours en vie (..), je pense que nous sommes en difficulté, principalement à cause du secret, du fait que nous ne savons pas {qu’il est vivant], » dit-il.

Ailleurs, Grace est dans le coma à cause de Gravedigger qui l’a forcée à attaquer Anissa. Alors que « ThunderGrace » étaient sur le point de se marier dans l’épisode précédent, Anissa est dévastée et a peur de perdre l’amour de sa vie. On attend de voir si elle s’en sortira la saison prochaine.

