Kraven the Hunter : Russell Crowe rejoint le film Marvel de Sony

Russell Crowe rejoint Aaron Taylor-Johnson dans le film Marvel de Sony Kraven the Hunter, spin-off de Spider-Man.

L’oscarisé Russell Crowe a été choisi pour jouer aux côtés d’Aaron Taylor-Johnson dans le film dérivé de Spider-Man pour Sony Kraven the Hunter. Sony étend encore son univers Spider-Man séparé après Venom : Let There Be Carnage et l’énorme succès de Spider-Man : No Way Home.

Pour le moment, les détails de l’histoire, y compris le rôle de Crowe, sont gardés secrets, mais selon The Hollywood Reporter, de nombreux personnages principaux seraient des membres de la famille de Kraven.

Kraven a été créé par les co-créateurs de Spider-Man Stan Lee et Steve Ditko. C’est l’un des ennemis les plus connus de Spider-Man, il a fait ses débuts dans le comic The Amazing Spider-Man n°15 en 1964. Le chasseur de gros gibier russe a décidé de cibler l’ennemi le plus dangereux qu’il puisse imaginer : Spider-Man.

Au cours de sa longue course dans les comics, Kraven est peut-être mieux connu pour le scénario classique des années 1980 « Kraven’s Last Hunt« , dans lequel le méchant réussit à vaincre Spider-Man, à l’enterrer vivant et à assumer son identité.

Kraven est l’un des nombreux projets en développement alors que le studio Sony élargie son univers de personnages Marvel. Sony, qui contrôle les droits cinématographiques de Spider-Man et d’autres personnages associés, a déjà sorti Venom (2018) et Venom: Let There Be Carnage (2021) et Morbius avec Jared Leto doit sortir en avril. Le studio développe également un film Madame Web avec Dakota Johnson pour le rôle principal.

Kraven sera la deuxième expérience Marvel de Crowe puisque l’acteur devrait jouer Zeus dans Thor: Love and Thunder de Taika Waititi qui sort au mois de juillet.

J.C. Chandor réalise le film à partir d’un scénario écrit par Art Marcum & Matt Holloway avec Richard Wenk. Avi Arad et Matt Tolmach à la production.

Source : THR / Crédit ©DR