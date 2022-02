Ironheart : Anthony Ramos rejoint la série Marvel de Disney+

Anthony Ramos rejoint la série Marvel Ironheart dans un rôle secret et pourrait apparaitre dans d’autres projets futurs du MCU.

Anthony Ramos est sur le point d’entrer dans le MCU. L’acteur de In the Heights aurait rejoint la série Marvel Ironheart de Disney+ dans un rôle pour le moment gardé secret. Il rejoint Dominique Thorne qui a été castée dans le rôle principal de Riri Williams une inventrice de génie et créatrice de l’armure la plus avancée depuis Iron Man.

Bien que les détails du rôle de Ramos soient inconnus, des sources affirment que ce sera similaire à la façon dont Jonathan Majors a été présenté comme Kang le Conquérant dans Loki, où il devrait non seulement jouer un rôle important dans cette série, mais également dans les futurs projets Marvel.

Le personnage de Riri Williams a fait ses débuts dans les comics en 2016 et a été créé par l’auteur Brian Michael Bendis et l’artiste Mike Deodato. Dans les comics, elle est une étudiante du MIT âgée de 15 ans qui procède à la rétro-ingénierie de l’armure d’Iron Man afin de créer sa propre armure. Iron Man, alias Tony Stark, l’a finalement remarqué et l’a encouragée à poursuivre une vie de super-héroïne.

Chinaka Hodge a récemment été choisie comme scénariste en chef de la série qui a été annoncée pour la première fois lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney en décembre 2020.

Alors qu’une date de première pour la série est encore à déterminer, Williams devrait faire ses débuts dans le MCU dans le film Black Panther: Wakanda Forever, qui sortira en novembre.

Depuis son rôle qui l’a fait connaitre en tant que l’un des membres originaux de la distribution de Hamilton, la carrière d’Anthony Ramos n’a fait que s’épanouir avec Bradley Cooper qui l’a engagé pour un rôle dans son remake de A Star Is Born. Il a ensuite dominé l’ensemble de la distribution du film musical In the Heights de Lin-Manuel Miranda sorti l’année dernière. Côté séries, il a été vu dans le revival de Will & Grace n dans la série Blindspotting adaptée du film du même nom et a brillé aux côtés d’Uzo Aduba dans le retour de la série In Treatment (En Analyse en VF).

On attend de voir ce qu’Anthony Ramos apportera au MCU.

Source : Deadline / Crédit ©WireImage/DR