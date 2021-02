Outlander : le tournage d’une saison 6 mouvementée par une tempête de neige !

Un début de tournage en Ecosse compliqué pour la saison 6 d’Outlander entre pandémie et tempête de neige.

L’équipe de la série Outlander n’est pas prête d’oublier le tournage de la saison 6 quelques peu chaotique. Après les restrictions de la pandémie, c’est une tempête de neige qui s’est abattue sur le casting de ce drame et romance voyageant dans le temps.

L’acteur Sam Heughan qui interprète Jamie Fraser, s’est exprimé sur Twitter pour annoncer leur retour sur les plateaux : « Nous sommes de retour ! Je me sens très chanceux de travailler en ce moment, la production garantit que tout le monde est en sécurité et protégé. Il suffit maintenant de gérer la neige… ». Une légende accompagnée d’une photo de lui-même et de la co-vedette Caitriona Balfe dans une calèche tirée par des chevaux.

We’re BACK!!@Outlander_STARZ Season 6 shooting!

Feel very fortunate to be working right now, production are ensuring everyone is safe and protected. Now just need to deal with the snow….

⛄️ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/akKKUAz3Ik

— Sam Heughan (@SamHeughan) February 9, 2021