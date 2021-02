Justice League : Une photo officielle du Joker réimagine complètement le personnage !

Une nouvelle image du Joker du Snyder’s Cut de Justice League annonce une nouvelle vision de ce dernier au-delà de sa présence dans l’intrigue du film.

A un mois et demi de la sortie de son film, Zack Snyder continue de partager des images teasers de Justice League. Un nouveau cliché vient confirmer le retour de Jared Leto dans la peau du Joker, pour de bon. Un joker moins proche de celui de Suicide Squad visiblement. Mais bien le Joker de Jared Leto.

Sur cette photo on voit un joker abattu, dans un couloir désaffecté, et surtout SANS TATOUAGES psychédéliques comme dans le (regrettable) Suicide Squad de David Ayer. Un joker qui se rapproche étrangement de celui de Joaquin Phoenix, qui réinterprète complètement l’origine du personnage et la perspective autour de celui-ci.

Pour les étonnés qui ont vu le film qui est arrivé en salle en 2017, Leto a toujours été dans les plans initiaux de Snyder concernant son Justice League. Visiblement, le personnage va être réinventé dans cette nouvelle édition du film, de quoi ravir certains, inquiéter peut-être d’autres.

Un Justice League plus noir et plus psychologique, que la farce de Joss Whedon, que non seulement les fans n’ont pas apprécié, mais que certains acteurs dénoncent, notamment vis-à-vis du comportement du réalisateur suppléant.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée de 4 heures pour HBO Max, à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Quant à la sortie française, rien n’est encore annoncé pour le moment mais cela ne devrait pas tarder.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros