CANNESERIES SAISON 4 : Le festival à nouveau repoussé en octobre à cause du COVID

L’un des rares Festivals à avoir eu lieu en 2020 en présentiel se voit à nouveau reprogrammé en octobre pour cause de pandémie de Covid-19. CANNESERIES saison 4 reviendra finalement en automne au lieu du printemps.

Après une édition hybride en présentiel à Cannes, déclinée aussi gratuitement online avec le CANNESERIES LIVE ( à revoir sur la chaine officielle du festival) avec des panels en visio, et des projections à distance du programme le temps d’une semaine en octobre 2020, le festival se voit à nouveau devoir changer ses dates habituelles à l’automne 2021.

Au vu de la situation sanitaire mondiale et des incertitudes liées à la Covid-19, les organisateurs de CANNESERIES annoncent ce 10 février 2021 que la saison 04 de CANNESERIES aura lieu du 8 au 13 octobre 2021.

« L’organisation d’un festival ne peut pas se conjuguer au conditionnel. Aujourd’hui, les conditions ne permettent pas de garantir la bonne tenue d’un festival. Nous avons donc pris la décision de faire confiance à demain et de construire la saison 04 de CANNESERIES sur des bases beaucoup moins incertaines que celles que la crise sanitaire actuelle nous impose. » comme l’explique Benoît Louvet, Directeur Général de CANNESERIES.

Ce dernier déclare également : « Vivre le festival est un partage et nous avons la conviction que les barrières actuelles qui touchent l’événementiel nous empêcheraient de savourer pleinement le festival si nous conservions les dates initialement prévues en avril. »

Les nouvelles dates du festival international Cannois dédié aux séries seront donc du 8 au 13 octobre 2021 pour sa quatrième année. Pour en savoir plus sur CANNESERIES saison 4, et sa programmation, il faudra en revanche être un peu plus patient.

Crédit photos : ©Canneseries