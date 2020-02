The Walking Dead saison 10 : La série va-t-elle tuer Michonne ? (Théories)

Une théorie sur le départ de Danai Gurira de Danai Gurira dit que Michonne mourra mais la série ira-t-elle vraiment jusque-là ?

La saison 10 de The Walking Dead revient dans quelques semaines sur AMC et OCS. Les fans de la série savent que Danai Gurira est sur le départ et ils se demandent comment elle va quitter la série. Evidemment, les théories fusent et l’une d’entre elles dit qu’elle mourra peut-être durant la bataille contre les Whisperers.

Cette théorie – proposée par le site Express UK – est tirée des comics et se base sur le destin funeste d’Andrea qui était l’intérêt amoureux de Rick. Dans la série, Andrea est morte à la fin de la saison 3 néanmoins dans les comics, elle est encore vivante durant la guerre contre les Whisperers mais elle finit par se faire mordre par un marcheur et fait ses adieux déchirants à Carl et Rick.

Dans la série Michonne a fini par être l’amour de Rick, ce n’est donc pas étonnant que les théories tentent de croiser les destins des personnages. Après tout, la série se sert souvent d’éléments des comics pour les appliquer à d’autres personnages dans la série. Mais Rick et Carl ne sont plus là et une telle mort de Michonne n’aurait pas vraiment le même impact dramatique.

Paul Tassi de Forbes Magazine contredit cette théorie et pense que Michonne ne mourra pas de cette manière, il pense même que la série ne la tuera pas. Comme dit précédemment, Carl est mort et Rick est présumé mort par sa famille. Si Michonne meurt de cette façon, Judith et/ou un autre personnage devraient remplir les rôles laissés vacants par Carle et Rick et il n’est pas certain que ça fonctionne.

Une fin ouverte ?

Tassi pointe aussi le fait que AMC n’aime pas tuer ses grosses stars. Certes la série n’a jamais vraiment eu peur de tuer des personnages mais Danai Gurira est devenue une actrice « high profile » et ils n’ont aucun bénéfice à la tuer sachant qu’il a une possibilité de la faire revenir.

Cela fut le cas avec Lauren Cohan quand elle est partie pour sa propre série. Ils n’ont pas tué Maggie, ils ont laissé une porte ouverte et elle sera de retour dans la saison 10. Il est ainsi probable qu’ils fassent la même chose pour Michonne et gardent une ouverture pour qu’elle revienne, d’autant que Rick n’est pas mort. Encore un autre exemple où la série n’a pas vraiment tué un de ses protagonistes importants. Il le garde pour les films spin-offs.

Ce que Forbes pense, c’est qu’au lieu de tuer Michonne, la série va l’envoyer dans une mission pour retrouver Rick. Paul Tassi pense qu’il est bien possible que Gurira revienne pour les films, c’est une rumeur qui circule depuis un moment.

La théorie de Forbes est que durant sa mission solo à la base navale, Michonne pourrait trouver un indice qui révélerait que Rick est toujours vivant et qu’elle découvrira peut-être des infos sur le groupe de l’hélicoptère des « trois anneaux ». Elle laisserait ainsi ses enfants entre les mains de sa famille à Alexandria pour partie à la recherche de Rick et le ramener à la maison ce qui mènerait vers les films.

Notez que ce ne sont que des théories rien ne dit que la série n’ira pas jusqu’à tuer Michonne mais c’est dans leur intérêt de la garder en vie pour les films spin-offs. Il faudra attendre la reprise de la saison pour savoir ce qui arrivera à Michonne.

The Walking Dead revient le 24 février prochain sur OCS.

Source : Express UK et Forbes / Crédit ©AMC