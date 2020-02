Parasite marque l’histoire avec son Oscar du Scénario Original

Parasite marque l’Histoire avec son Oscar remporté dans la catégorie Meilleur Scénario Original.

Avec 6 nominations, Parasite, le film sensation de l’année 2019 du réalisateur Coréen Bong Joon Ho a remporté une récompense très convoitée, celle du Meilleur Scénario Original.

Si le script de Parasite, écrit par Bong Joon Ho et Han Jin Won est le sixième film étranger à remporter les honneurs de cette catégorie, de Marie-Louise (1944), Le Ballon Rouge (1956), Divorce à l’italienne (1962), Un homme et une femme de Claude Lelouch (1966) à Parle avec elle de Pedro Almodovar (2002) – il est le premier film coréen à remporter un prix hors de la catégorie Meilleur Film étranger.

Il marque ainsi l’histoire de l’Académie des Oscars qui récompense rarement les films étrangers dans cette catégorie. Parasite a remporté bon nombres de récompense aux BAFAT et SAG Awards cette année. Il aussi été récompensé à Cannes en 2019 avec la Palme d’Or.

Pour ceux qui sont passé à côté du film, Parasite est un thriller et satire sociale qui revisite le film socio-familial avec un regard critique et ciselé sur la société coréenne. Il raconte l’histoire de la famille de Ki-taek au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne.

Le Palmarès complet des Oscars est à découvrir ici.

Crédit photos : ©Droits réservés