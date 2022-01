Jurassic World 3 Le Monde d’après : Premier aperçu de DeWanda Wise

Découvrez un premier aperçu de DeWanda Wise aux côtés de Chris Pratt dans le film Jurassic World 3 Le Monde d’après.

L’univers Jurassic Park accueille un nouveau visage dans le troisième volet de Jurassic World. DeWanda Wise (She’s Gotta Have It) a rejoint Jurassic World 3 Le Monde d’après et on peut la découvrir dans une nouvelle image du film. Pour le moment, on ne connait pas le nom du personnage qu’elle incarne.

Le compte officiel du long-métrage l’a accueillie en postant une image de l’actrice tenant un taser aux côtés de Chris Pratt qui a un couteau à la main. Le duo fait face à un danger qui n’est pas visible sur la photo mais on imagine que leur adversaire est un être préhistorique hostile.

Fiery, fierce, and ready for a fight. Welcome to the party DeWanda Wise. #JurassicWorldDominion pic.twitter.com/4bnus7qMnB — Jurassic World (@JurassicWorld) January 8, 2022

Le film « se déroule partout dans le monde, à travers de nombreux environnements différents: nature sauvage, urbain, désert, neige », a récemment teasé le réalisateur Colin Trevorrow à EW. « C’est excitant de voir ces créatures naviguer dans des environnements dans lesquels elles n’ont pas été conçues pour survivre. Elles ont grandi dans un parc à thème et maintenant elles sont ici ! »

Le film met en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi que les membres de la distribution de retour Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Le casting comprend également Mamadou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et B.D. Wong.

Colin Trevorrow, réalisateur du premier Jurassic World, revient derrière la caméra pour Jurassic World Le Monde D’après.

Le film sort le 8 juin 2022.

Source : EW / Crédit ©Universal Pictures