Golden Globes 2022 : Succession, Power of the Dog et Hacks… un palmarès éclectique

Découvrez le palmarès de la 79ème édition des Golden Globes, sans cérémonie cette année.

Choses inédite, les Golden Globes se son déroulés sans stars, sans cérémonie, et sans remise de prix au gagnants.

Secoués par des scandales de corruption et critiquée pour son manque de diversité dans ses rangs et des pratiques commerciales douteuses, la HFPA, après avoir annoncé l’annulation de sa cérémonie traditionnelle complètement, suite à de nombreux boycotts et refus de retransmission, a cherché dans les palmarès de ses Golden Globes cette année à trouver sa rédemption. Une rédemption marquée par des prix remis pour des séries et films largement incontestables pour leur qualité ou performance, loin des controverses habituelles.

Après l’annonce historique d’une cérémonie communiquée exclusivement sur twitter, avec quelques vidéos pour souligner la philanthropie de cette organisation, les Golden Globes offrent un palmarès assez diversifié, avec des récompenses à saluer pour des programmes et films incontestablement réussi.

Ainsi côté cinéma, c’est le film bouleversant Power of the Dog qui récupère la distinction prestigieuse de meilleur film de l’année catégorie dramatique . le remake de West Side Story signé Spielberg reçoit le prix de meilleur film dans la catégorie comédie et comédie musicale. Andrew Garfield a bien évidemment remporté un prix pour sa prestation remarquable dans le film de Netflix Tick Tick Boom, Will Smith aussi pour King Richard. Côté prestation féminine, Nicole Kidman reçoit la récompense de meilleur actrice dramatique pour son rôle dans Being Ricardos.

Côté Série, c’est la série Succession, qui dominait déjà les nominations, qui remporte le prix de meilleure série dramatique, meilleur acteur et meilleur second rôle féminin. Dans la catégorie comédie, la série Hacks, toujours pas diffusée en France remporte le prix de la meilleure série de comédie.

L’actrice transgenre de la série Pose, Michaela Jaé Rodriguez a reçu le prix de Meilleure Actrice dans la catégorie dramatique. Dans les catégories mini série, la puissante The underground Railroad d’Amazon Prime Video est primée. Côté prestations mini-série, Kate Winslet est à nouveau saluée pour son rôle dans Mare of Eastown, et Michael Keaton repart avec la statuette de Meilleur Acteur dans cette catégorie pour Dopesick.

L’intégralité du palmarès de ces Golden Globes 2022 est à découvrir ci-dessous.

Golden Globes 2022 : Nominations Cinéma

Meilleur Film

BELFAST (Focus Features)

CODA (Apple TV+)

DUNE (Warner Bros.)

KING RICHARD (Warner Bros.)

THE POWER OF THE DOG (Netflix)

Meilleure Actrice – dramatique

JESSICA CHASTAIN THE EYES OF TAMMY FAYE

OLIVIA COLMAN THE LOST DAUGHTER

NICOLE KIDMAN BEING THE RICARDOS

LADY GAGA HOUSE OF GUCCI

KRISTEN STEWART SPENCER

Meilleur Acteur dramatique

MAHERSHALA ALI SWAN SONG

JAVIER BARDEM BEING THE RICARDOS

BENEDICT CUMBERBATCH THE POWER OF THE DOG

WILL SMITH KING RICHARD

DENZEL WASHINGTON THE TRAGEDY OF MACBETH

Meilleur Comédie ou Comédie Musicale

CYRANO (MGM)

DON’T LOOK UP (Netflix)

LICORICE PIZZA (MGM)

TICK, TICK…BOOM! (Netflix)

WEST SIDE STORY (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

Meilleure Actrice de Comédie ou Comédie Musicale

MARION COTILLARD ANNETTE

ALANA HAIM LICORICE PIZZA

JENNIFER LAWRENCE DON’T LOOK UP

EMMA STONE CRUELLA

RACHEL ZEGLER WEST SIDE STORY

Meilleure Acteur de Comédie ou Comédie Musicale

LEONARDO DICAPRIO DON’T LOOK UP

PETER DINKLAGE CYRANO

ANDREW GARFIELD TICK, TICK…BOOM!

COOPER HOFFMAN LICORICE PIZZA

ANTHONY RAMOS IN THE HEIGHTS

Meilleur Film d’animation

ENCANTO (Walt Disney Studios Motion Pictures)

FLEE (Neon / Participant)

LUCA (Walt Disney Studios Motion Pictures)

MY SUNNY MAAD (Totem Films)

RAYA AND THE LAST DRAGON (Walt Disney Studios)

Meilleur Second Rôle Féminin

CAITRIONA BALFE BELFAST

ARIANA DEBOSE WEST SIDE STORY

KIRSTEN DUNST THE POWER OF THE DOG

AUNJANUE ELLIS KING RICHARD

RUTH NEGGA PASSING

Meilleur Second Rôle Masculin

BEN AFFLECK THE TENDER BAR

JAMIE DORNAN BELFAST

CIARÁN HINDS BELFAST

TROY KOTSUR CODA

KODI SMIT-MCPHEE THE POWER OF THE DOG

Meilleur Réalisateur

KENNETH BRANAGH BELFAST

JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG

MAGGIE GYLLENHAAL THE LOST DAUGHTER

STEVEN SPIELBERG WEST SIDE STORY

DENIS VILLENEUVE DUNE

Meilleur Scénario

PAUL THOMAS ANDERSON LICORICE PIZZA

KENNETH BRANAGH BELFAST

JANE CAMPION THE POWER OF THE DOG

ADAM MCKAY DON’T LOOK UP

AARON SORKIN BEING THE RICARDOS

Meilleur Film Etranger

COMPARTMENT NO. 6 (FINLAND / RUSSIA / GERMANY) (Sony Pictures Classics)

DRIVE MY CAR (JAPAN) (Janus Films)

THE HAND OF GOD (ITALY) (Netflix)

A HERO (FRANCE / IRAN) (Amazon Studios)

PARALLEL MOTHERS (SPAIN) (Sony Pictures Classics)

Meilleure Bande Originale

ALEXANDRE DESPLAT THE FRENCH DISPATCH

GERMAINE FRANCO ENCANTO

JONNY GREENWOOD THE POWER OF THE DOG

ALBERTO IGLESIAS PARALLEL MOTHERS

HANS ZIMMER DUNE

Meilleure chanson originale

“BE ALIVE” — KING RICHARD

“DOS ORUGUITAS” — ENCANTO

“DOWN TO JOY” — BELFAST

“HERE I AM (SINGING MY WAY HOME)” — RESPECT

“NO TIME TO DIE” — NO TIME TO DIE

Golden Globes 2022 : Nominations Séries

Meilleure Série Dramatique

LUPIN NETFLIX

THE MORNING SHOW APPLE TV+

POSE FX

SQUID GAME NETFLIX

SUCCESSION HBO/HBO MAX

Meilleure Actrice – Série Dramatique

UZO ADUBA IN TREATMENT

JENNIFER ANISTON THE MORNING SHOW

CHRISTINE BARANSKI THE GOOD FIGHT

ELISABETH MOSS THE HANDMAID’S TALE

MICHAELA JAÉ RODRIGUEZ POSE

Meilleur Acteur – Série Dramatique

BRIAN COX SUCCESSION

LEE JUNG-JAE SQUID GAME

BILLY PORTER POSE

JEREMY STRONG SUCCESSION

OMAR SY LUPIN

Meilleure Série de Comédie

THE GREAT HULU

HACKS HBO/HBO MAX

ONLY MURDERS IN THE BUILDING HULU

RESERVATION DOGS FX

TED LASSO APPLE TV+

Meilleur Actrice – Comédie

HANNAH EINBINDER HACKS

ELLE FANNING THE GREAT

ISSA RAE INSECURE

TRACEE ELLIS ROSS BLACK-ISH

JEAN SMART HACKS

Meilleur Acteur – Comédie

ANTHONY ANDERSON BLACK-ISH

NICHOLAS HOULT THE GREAT

STEVE MARTIN ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MARTIN SHORT ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JASON SUDEIKIS TED LASSO

Meilleure Série ou Mini Série

DOPESICK HULU

IMPEACHMENT: AMERICAN CRIME STORY FX

MAID NETFLIX

MARE OF EASTTOWN HBO/HBO MAX

THE UNDERGROUND RAILROAD AMAZON PRIME VIDEO

Meilleur Acteur – Mini Série ou téléfilm

JESSICA CHASTAIN SCENES FROM A MARRIAGE

CYNTHIA ERIVO GENIUS: ARETHA

ELIZABETH OLSEN WANDAVISION

MARGARET QUALLEY MAID

KATE WINSLET MARE OF EASTTOWN

Meilleur Acteur – Mini Série ou téléfilm

PAUL BETTANY WANDAVISION

OSCAR ISAAC SCENES FROM A MARRIAGE

MICHAEL KEATON DOPESICK

EWAN MCGREGOR HALSTON

TAHAR RAHIM THE SERPENT

Meilleur Second Rôle Féminin

JENNIFER COOLIDGE THE WHITE LOTUS

KAITLYN DEVER DOPESICK

ANDIE MACDOWELL MAID

SARAH SNOOK SUCCESSION

HANNAH WADDINGHAM TED LASSO

Meilleur Second Rôle Masculin

BILLY CRUDUP THE MORNING SHOW

KIERAN CULKIN SUCCESSION

MARK DUPLASS THE MORNING SHOW

BRETT GOLDSTEIN TED LASSO

O YEONG-SU SQUID GAME

crédit photos : Droits réservés