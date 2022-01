Bob Saget : Mort du comédien de La Fête à la Maison

Le comédien et humoriste Bob Saget, connu notamment pour la série La Fête à la Maison, est décédé à 65 ans.

C’est avec une triste nouvelle que se réveille le monde en ce lundi 10 janvier. Bob Saget, connu notamment pour son rôle de Danny Tanner dans La Fête à la Maison (Full House), est décédé ce dimanche 9 janvier. Il avait 65 ans.

Le comédien était à Orlando alors qu’il était en tournée avec son spectacle de stand-up lorsque la sécurité du Ritz Carlton où il séjournait l’a trouvé inconscient dans sa chambre. Selon les autorités, le service du shérif et les pompiers ont répondu à l’appel de l’hôtel et Saget a été déclaré mort sur les lieux.

Si les circonstances de sa mort ne sont toujours pas claires, il a été déclaré qu’aucune trace d’acte criminel ou de consommation de drogue n’était présente.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

Saget était surtout connu pour son rôle de Danny Tanner, le père adoré de La Fête à la Maison de 1987 à 1995, ainsi que pour le revival de Netflix La Fête à la Maison 20 ans après. Il était également l’animateur de l’émission America’s Funniest Videos, l’équivalent de Vidéo Gag outre-Atlantique, de 1989 à 1997.

Bien qu’il ait trouvé succès avec son rôle de papa idéal de l’Amérique dans une sitcom familiale, Saget était également célèbre pour son numéro de stand-up très loin de son image de Danny Tanner. C’était un comique qui n’avait pas la langue dans sa poche avec un langage grossier mais il était adoré.

Saget était au milieu de sa tournée de stand-up et s’était produit à Jacksonville, en Floride. samedi soir, tweetant une photo de lui après avoir terminé son spectacle, un peu après minuit. Il était heureux de revenir sur scène avec plusieurs dates prévues cette année.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

Bob Saget était aussi la voix-off de la version plus âgée de Ted Mosby (joué à l’écran par Josh Radnor) dans la série How I Met Your Mother. En 1998, il réalise son premier film, Dirty Work avec Norm Macdonald (un autre comique américain décédé récemment). Pour contrebalancer encore plus avec son image de papa propre sur lui de Danny Tanner, il a joué une version exagérée et droguée de lui-même dans la série Entourage.

Après l’annonce de son décès, ses collègues et amis de La Fête à la Maison lui ont rendu hommage et ont partagé leur choc.

Dans une déclaration à EW, les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen qui jouaient Michelle, ont déclaré : « Bob était l’homme le plus aimant, compatissant et généreux. Nous sommes profondément attristées qu’il ne soit plus avec nous, mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. Nous pensons à ses filles, son épouse et sa famille et nous vous présentons nos condoléances. »

Candace Cameron Bure qui incarnait D.J., la fille ainée des Tanner, était sans voix : « Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais connus dans ma vie. Je l’aimais tellement. »

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

John Stamos (Oncle Jesse) son ami de longue date est sous le choc : « Je suis brisé. Je suis dégoûté. Je suis en état de choc total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. »

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Dave Coulier (Oncle Joey) qui était aussi son grand ami, a également le cœur brisé : « Mon coeur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère de toujours, Dave. »

My heart is broken. I love you, Bob. Your forever brother, Dave. — Dave Coulier (@DaveCoulier) January 10, 2022

Saget laisse dans le deuil sa femme Kelly Rizzo et ses trois filles, Aubrey, Lara et Jennifer, qu’il partage avec sa première femme Sherri Kramer.

Source ! EW/Deadline / Crédit ©Michael Tran / AFP via Getty Image / ABC