Bel-Air : Premier trailer de la version dramatique du Prince de Bel-Air

Premier trailer de la série Bel-Air, version dramatique de la sitcom des années 90 Le Prince de Bel-Air.

La première bande-annonce pour la série Bel-Air est arrivée et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est très dramatique. Les premières images du remake de la sitcom des années 90 montrent que la série se prend très au sérieux, peut-être même trop au sérieux.

Même s’ils ont les mêmes noms, les personnages sont clairement très différents des originaux et la série semble avoir complètement effacé l’humour de l’original qui faisait son charme. On comprend l’envie de faire quelque chose de plus dramatique, mais il faut aussi savoir avoir un peu de légèreté.

Ces images laissent assez sceptiques pour le moment mais on attend de voir ce que la série donnera, ce n’est qu’une première bande-annonce.

Basée sur la vidéo virale 2019 du cinéaste Morgan Cooper imaginant à quoi ressemblerait la sitcom emblématique des années 90 dans le présent façon drama, la série de la plateforme Peacock présente un nouveau Will Smith (Jabari Banks), la famille Banks et un aperçu de la bagarre qui a envoyé Will de l’ouest de Philadelphie pour vivre avec le côté riche de sa famille à l’autre bout du pays, en Californie.

Aux côtés de Jabari Banks on trouve Adrian Holmes (V Wars) dans le rôle de Phillip Banks; Cassandra Freeman (The Enemy Within, Atlanta) sera Vivian Banks; Olly Sholotan (Run Hide Fight, Evolution of Nate Gibson) incarne Carlton Banks; Coco Jones (Let it Shine, Vampires vs. The Bronx) jouera Hilary Banks; Akira Akbar (We Can Be Heroes, Captain Marvel) est Ashley Banks; Jimmy Akingbola (Most Dangerous Game, In The Long Run) incarnera le majordome Geoffrey; Jordan L. Jones (Rel, Snowfall) jouera le meilleur ami de Will Jazz et Simone Joy Jones (The Chair, What If) incarnera Lisa.

Morgan Cooper, qui est l’origine de la vidéo qui a porté à ce projet sera réalisateur, producteur et scénariste de la série. Will Smith et le producteur de l’original Quincy Jones seront à la production exécutive de Bel-Air.

La plateforme Peacock semble avoir confiance en ce projet puisqu’elle a déjà commandé deux saisons. La série sera lancée le 13 février prochain. Pour le moment il n’y a pas de diffuseur en France, en attendant, la version originale est disponible sur Netflix.

Bel-Air – Premier trailer