Star Trek Discovery saison 3 : La cause du Brasier révélée dans le final (spoilers)

Le final de la saison 3 de Star Trek Discovery révèle ce qui a causé le Brasier et un nouveau Capitaine est désigné. Spoilers.

La saison 3 de Star Trek Discovery s’est terminée cette semaine alors que Michael Burnham et l’équipage du Discovery se sont battus pour préserver l’avenir de la Fédération. Le final a confirmé l’élément clé qui a causé le Brasier et une figure familière de la série a été nommée Capitaine du Discovery.

Dans l’épisode, Saru et le Dr Culber étaient toujours bloqués dans le programme avec Su’Kal qui semble détenir la clé du Brasier, tandis que Michael et Booker sont piégés à bord du Discovery avec Osyraa à la barre alors que la Fédération se prépare à leur tirer dessus.

Les radiations font des ravages sur Saru et Culber – Su’Kal essaie gentiment de soigner les blessures de Saru avec des algues – et Adira arrive heureusement pour leur donner des médicaments qui leur font gagner un peu de temps. Gray est aussi présent et tout le monde peut le voir parce que l’holodeck le reconnait. Cela prouve que Gray n’est pas un souvenir dans l’esprit d’Adira, il est bien réel. Mais ils doivent agir vite : le vaisseau dans lequel ils se trouvent est en train de s’effondrer… tout comme le Discovery, une fois que la Fédération commencera à décharger dessus.

La cause du Brasier

La série révèle que le Brasier n’a jamais été causé par une faction sinistre, mais par un jeune garçon affligé de chagrin poussant un hurlement de douleur qui a rugi à travers toute la galaxie. Ce garçon, c’était Su’Kal qui attendait qu’on vienne le chercher. Ses gènes ont mutés à cause de son interaction avec le dilithium et son cri se déplace sur la même longueur d’onde que le dilithium, ce qui a provoqué une explosion massive. Pour empêcher l’holodeck de s’effondrer, il doit affronter ses peurs et se rendre dans une autre pièce pour arrêter la simulation.

Au final, Michael affronte Osyraa et Booker se bat contre Zareh (qui a osé insulter son chat !). Alors qu’Owo plante une bombe dans une nacelle afin de courber le Discovery pour éviter la décharge de la Fédération, Michael et Book réussissent à se débarrasser de leurs adversaires.

A la fin, Burnham devient Capitaine et elle le mérite. Elle a prouvé à maintes reprises qu’elle était la personne la plus intelligente, la plus courageuse et celle qui pense le plus hors des sentiers battus. Ce n’est pas étonnant qu’elle devienne la nouvelle Capitaine du Discovery.

Mais ce fut particulièrement significatif que cela arrive parce que Saru a décidé de démissionner. Il retourne sur sa planète natale avec Su’Kal pour essayer de « l’élever » et lui faire découvrir la vie en dehors de l’holodeck. C’est clairement le plus grand but qu’il pouvait trouver. Il s’est lié à Su’Kal parce qu’il savait ce que c’était de quitter le seul monde qu’il ait jamais connu. Maintenant, pour aider Su’Kal, Saru retourne dans son monde natal.

Dans l’ensemble, la saison était assez intéressante, même si tous les épisodes ne se valent pas. Un point qu’on regrette est notamment le manque de développement du reste de l’équipage. Les membres de la passerelle ont sacrifié énormément pour le Discovery. Ils méritent bien mieux, surtout qu’ils ont été très utiles dans ce final. Ils forment une famille et nous devrions en connaitre chaque membre un peu mieux.

Star Trek Discovery est disponible sur Netflix en France.

Crédit ©CBS All Access