The Handmaid’s Tale saison 4 : La série ne reviendra pas avant l’automne 2020

La saison 4 de The Handmaid’s Tale ne sera pas diffusée avant l’automne 2020.

Fans de The Handmaid’s Tale, il faudra être patients pour connaitre le sort de June dans la saison 4 de la série. Durant le Television Critics Association Press tour (TCA), le producteur exécutif Warren Littlefield, a annoncé que la série ne reviendra pas cet été.

La production de la série commence plus tard cette année, ce qui repousse la diffusion à l’automne. « Nous commencerons la photographie principale le 2 mars et nous seront diffusé à l’automne », a déclaré Littlefield à un groupe de journalistes durant le TCA.

Littlefield rassure aussi en disant que la saison 4 n’est pas prévue comme étant la dernière et ils ont des plans pour l’adaptation de The Testaments, la suite de The Handmaid’s Tale : « Nous n’avons pas prévu la fin avec la saison 4, mais nous nous tournons également vers le livre de Margaret [Atwood] The Testaments et savons que cette histoire nous amène 15 ans dans le futur », a déclaré Littlefield.

Il ajoute : « Nous ne voyons pas la fin dans [Saison 4], et je peux honnêtement vous dire que nous n’avons pas de plan de sortie définitive. Mais je pense que nous voulons garder la barre haute, et ce ne serait pas une mauvaise chose que de laisser le public en vouloir plus et puis nous pourrions, nous pourrions idéalement passer à The Testaments. »

Quant à savoir si The Testaments serait ou non une série entièrement nouvelle ou simplement une continuation de The Handmaid’s Tale, Littlefield n’est pas très clair dessus.

« Eh bien, si vous lisez le livre, il est en accord avec ce que nous avons fait. Et donc, il y aurait une fin à Handmaid’s, et on sauterait 15 ans plus tard dans les Testaments, » spécule Littlefield. « Donc, je pense qu’elles sont liées, sans aucun doute, elles sont liées, mais … Je pense que nous voulons embrasser le changement où nous allons dans ce monde, et c’est 15 ans plus tard. Je pense que cela pourrait être réel intéressant de voir ce qui a changé. En quoi est-ce différent ? Je pense que cela fait partie de l’intrigue massive du livre. »

The Testaments pourrait ainsi être une série à part mais dans la continuité de The Handmaid’s Tale.

En attendant la saison 4, les 3 premières saisons de The Handmaid’s Tale sont disponibles sur OCS et MyCanal.

Source : TVGuide : Crédit ©Hulu