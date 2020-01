The Flash : Le film sera Flashpoint mais avec un twist

Andy Muschietti, le réalisateur du film The Flash annonce qu’il adaptera Flashpoint mais avec un twist.

Après des années de complications, le film The Flash semble enfin sur les rails. Andy Muschietti (Ça) a récemment été annoncé comme réalisateur et le film a enfin une date de sortie pour l’été 2022.

En 2017, il avait été annoncé que le film revisiterait l’histoire Flashpoint puis avec la rotation des différents réalisateurs et scénaristes, l’idée semblait avoir été abandonnée. Aujourd’hui, on apprend que Flashpoint est à nouveau sur le tapis mais selon le réalisateur, ce n’est pas ce que les fans attendent.

Durant une interview, Muschietti a confié que le film sera « une version différente de ce que vous attendez de Flashpoint. »

Dans les comics Flashpoint, Barry Allen, alias The Flash, retourne dans le passé pour sauver la vie de sa mère des mains de Reverse-Flash. Une fois qu’il a sauvé sa mère, cela a un effet papillon et le monde autour de lui change. Il alterne non seulement sa propre vie mais aussi celles des autres héros de manière irréversible. Par exemple, Thomas Wayne est Batman et Martha Wayne est le Joker.

La série The Flash a proposé sa version de Flashpoint au début de la saison 3 et la série d’animation a aussi offert son Flashpoint.

Flashpoint est l’une des histoires les plus aimées des fans de The Flash, en faire une version différente est un risque pour le réalisateur. Cela ne rassure pas forcément mais il a peut-être une bonne idée derrière la tête.

Il est bien possible que Warner utilise Flashpoint pour réparer la timeline et expliquer certains changements dans le DCEU. Cela permettrait de continuer leur univers connecté en modifiant certains éléments de manière légitime.

On assisterait ainsi à un soft reboot de l’univers DC au cinéma qui effacerait certains aspects et donnerait naissance à de nouveaux personnages ou en modifierait l’apparence de certains. Cela expliquerait peut-être ainsi le changement de Batman (Robert Pattinson) et apporterait peut-être un nouveau Superman dans l’univers.

On attend de voir quelle direction prendra ce film qui n’arrête pas de changer. Ce qui ne change pas, c’est Ezra Miller qui reste en place pour le rôle principal.

Source : Cinemablend / Crédit ©Warner Bros