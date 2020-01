The Crown : Le Prince Harry et Meghan Markle ne seront jamais dans la série

L’histoire du Prince Harry et de Meghan Markle ne sera jamais racontée dans la série The Crown.

Depuis quelques jours, Buckingham Palace doit gérer le départ du Prince Harry et de Meghan Markle, qui se sont retirés de la vie princière. Le couple a annoncé qu’ils se mettaient en retrait de la vie publique et qu’ils cesseraient de participer aux événements de la famille Royale.

C’est un coup de tonnerre à Londres, mais le prince et son épouse veulent désormais être indépendants financièrement et ne plus dépendre des deniers de la reine Elizabeth II. Et si certains fans de la série espèrent voir The Crown raconter cette histoire, ils seront déçus.

Peter Morgan, le créateur de la série, a déjà un plan tout tracé pour The Crown et ce plan ne contient pas les récentes péripéties de la famille royale d’Angleterre. Morgan espère que sa série dure 6 saisons et il compte arrêter l’histoire bien avant les événements récent de la couronne.

En décembre 2018, il a confié à EW qu »il savait comment se terminera la série : « Je sais comment ma série va se terminer – mais c’est bien avant où nous en sommes maintenant, » dit-il.

Pour l’instant, il n’a rien à dire au sujet du couple : «Je me sens mal à l’aise d’écrire sur les événements survenus au cours d’une certaine période. Je pense qu’il y a un certain laps de temps dans lequel, si vous écrivez à ce sujet, ce que vous faites devient instantanément journalistique. Parce que c’est trop proche du moment. Si vous attendez un certain temps, si vous accordez quinze ou vingt ans, essentiellement une génération, entre vous et [les événements], alors vous pouvez écrire un peu librement à ce sujet sous forme de drame. »

Il ajoute : « Attendons vingt ans et voyons ce qu’il y a à dire sur Meghan Markle. Je ne sais pas quoi dire de Meghan Markle pour le moment. Je ne saurais pas et je ne présumerais tien. Elle ne deviendra intéressante que lorsque nous aurons eu vingt ans pour digérer qui elle est et quel a été son impact. Si j’écrivais sur Meghan Markle, j’écrirais automatiquement de façon journalistique. Je n’ai rien à dire sur Meghan Markle. »

La saison 3 de The Crown est actuellement disponible et la saison 4 est actuellement en production.

Source : EW / Crédit ©Samir Hussein/WIREIMAGE