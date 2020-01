American Horror Story : 3 saisons de plus et retour de Sarah Paulson

La chaîne FX renouvelle la série American Horror Story pour 3 saisons supplémentaires et Sarah Paulson sera de retour dans la saison 10.

American Horror Story ira au moins jusqu’à la saison 13. La chaîne FX a annonce cette semaine que la série de Ryan Murphy reviendra pour au moins 3 saisons de plus sur son antenne.

La série avait déjà une saison 10 d’annoncée qui sera diffusée cette année, cela signifie que la chaîne a commandé des saisons 11, 12 et 13. Clairement, FX mise tout sur sa série d’horreur.

Durant le Television Critics Association Press tour (TCA), le patron de FX, John Landgraf, a confié que les créateurs Ryan Murphy et Brad Falchuk sont « des maîtres incontestés de l’horreur à la télévision, avec American Horror Story, ils ont créé une anthologie à succès et qui reste la série qui fait le plus d’audience sur FX depuis presque une décennie. »

Avec cette nouvelle de renouvellement, on apprend que Sarah Paulson sera de retour pour la saison 10. L’actrice, qui depuis le début de la série est un élément essentiel, avait fait une pause la saison dernière. Elle n’était pas dans American Horror Story 1984 mais elle reviendra bien pour la saison 10 dans un rôle central.

C’est Sarah Paulson elle-même qui a confirmé son retour durant le TCA. « Je confirme que je serai de retour, » a-t-elle dit à The Wrap. Cependant, elle dit ne rien savoir de cette nouvelle saison : « Je n’ai aucune idée de ce que ça sera…Mais je ne reviens pas en guest, je serai un personnage central. »

Pour le moment, on ne sait rien de cette saison 10, on attend d’avoir plus d’information mais c’est déjà une bonne chose de savoir que Sarah Paulson sera à nouveau dans la série. En attendant de la revoir dans Americain Horror Story, Paulson sera dans la série événement Mrs America qui sera diffusée sur FX à partir du 15 avril.

Source : EW et The Wrap / Crédit ©FX