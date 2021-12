Avatar 2 : Sully et sa famille seront « des poissons hors de l’eau »

Sully, Neytiri et leurs enfants seront comme des poissons hors de l’eau dans Avatar 2.

Plus d’une décennie après la sortie du premier film, la franchise Avatar de James Cameron reviendra bientôt sur les écrans. Quatre films Avatar sont en préparation, dont le premier arrivera fin 2022, et les fans sont impatients de voir enfin ce que le retour à Pandora leur réserve.

On ne sait pratiquement rien de l’intrigue de ce prochain film Avatar, à part qu’il se déroule près des océans de Pandora. On sait aussi qu’Avatar 2 reprend plus d’une décennie après le film original, fidèle au temps qui s’est écoulé dans la vie réelle. Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) sont devenus parents et élèvent leur propre famille. Leurs vies sont bouleversées lorsque l’opération minière RDA revient à Pandora et les force à fuir.

« Et quand vous arrivez au récif, il y a un clan que nous appelons les Metkayina », a déclaré le producteur Jon Landau à Total Film Magazine. « Les Sully ne sont plus dans l’environnement qu’ils connaissent, la forêt tropicale. Ils deviennent des poissons hors de l’eau. Ils deviennent des poissons hors de l’eau à la fois culturellement et environnementalement. »

Landau a également expliqué que ce qui rend l’histoire d’Avatar 2 si forte et si pertinente, c’est sa capacité à incorporer des thèmes qui vont au-delà d’un seul genre. « Les scripts sont le modèle à partir duquel nous travaillons », a expliqué le producteur. « Donc, une grande partie de notre temps était d’écrire… le défi de chacun de ces quatre scripts était de les résoudre individuellement dans une histoire qui se termine par une grande résolution émotionnelle – mais quand vous les regardez dans leur ensemble, l’arc narratif des quatre films crée une saga épique encore plus grande. »

« Je pense que la force de l’histoire d’Avatar 2 est ce que Jim fait toujours dans n’importe lequel de ses films : il écrit dans des thèmes universels qui sont plus grands que n’importe quel genre », a-t-il poursuivi. « Et si vous y réfléchissez, il n’y a vraiment pas de thème plus universel que la famille. Au centre de chacune de nos suites se trouve la famille Sully. Quelle est la dynamique que les parents traversent pour protéger leur famille ? »

Avatar 2 devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. En attendant, le premier Avatar est actuellement disponible sur Disney +.

Source : Total Film Magazine / Crédit ©Fox/Disney