Justice League : Gal Gadot, alias Wonder Woman, n’a pas encore vu le Snyder Cut

Gal Gadot, alias Wonder Woman, dit qu’elle n’a pas encore vu le Snyder Cut de Justice League.

Alors que les fans attendent la version de Zack Snyder de Justice League avec impatience, ils ne sont pas les seuls a ne pas avoir vu ce que Snyder a en réserve. Gal Gadot, la star de Wonder Woman, n’a pas encore vu le film dans sa nouvelle version. Elle ne sait donc pas encore comment son personnage sera traité.

Dans une interview à ComicBook.com, l’actrice révèle qu’elle ne sait pas combien Wonder Woman sera différente de ses films solo. « Avec Justice League, je ne sais pas vraiment [en quoi Wonder Woman sera différente de ses films solo] parce que je n’ai pas encore pu regarder le film. Donc, je n’ai aucune idée, » dit-elle.

Elle ajoute : « Mes deux bébés sont Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Je suis très, très chanceuse d’avoir été testée par Zack Snyder et j’ai pu travailler avec lui et et c’était incroyable, mais vous savez, le reste était très film d’ensemble. Et dans celui-ci [WW84], je peux raconter mon histoire et mon arc d’une manière si profonde. »

Pour elle, les films solo sont bien différents : « Wonder Woman et Wonder Woman 1984 sont des expériences très différentes pour moi avec Wonder Woman. C’était mon premier grand rôle dans un film avec mon titre dessus. Et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, quand vont-ils réaliser le bluff et voir que je ne suis pas une bonne actrice?’ »

Dans Wonder Woman 1984, Wonder Woman alias la princesse Diana de Themyscira se retrouve aux prises avec le magnat des médias Maxwell Lord et la bête surnaturelle Cheetah. La réalisatrice Patty Jenkins a souligné que le film mettra l’accent sur Diana surmontant ses défis avec le pouvoir de l’amour, ce qui est différent des histoires de Justice League où les compétences guerrières de Wonder Woman occupent une place plus centrale.

Wonder Woman 1984 est prévu pour le 16 décembre en France. Quant à Zack Snyder’s Justice League, le film sera dévoilé au courant de l’année 2021 sur HBO Max.

Source : ComicBook / Crédit ©Warner Bros