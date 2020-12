Doctor Who saison 13 : John Barrowman reviendrait « en un rien de temps »

John Barrowman se dit à nouveau partant pour revenir en Captain Jack après l’épisode spécial fête si on le lui demandait.

C’est bien connu, John Barrowman est sans conteste le plus grand fan de son personnage Captain Jack Harkness. Et évidemment, il est toujours partant pour reprendre son rôle dans Doctor Who.

Barrowman a fait son retour dans l’épisode de la saison 12 Fugitive of the Judoon et on sait déjà qu’il sera présent dans le spécial Revolution of the Daleks. Après ça, on ne sait pas ce qu’il adviendra du personnage. Dans une nouvelle interview au média anglais Radio Times, il réitère qu’il ne dirait pas non pour revenir.

« J’ai toujours dit que si on me le demandait, je le ferais en un rien de temps – je reviendrai avec plaisir dans le TARDIS chaque fois que l’on me le demandera, » dit-il. « Sauf que je vais avoir les cheveux gris maintenant, donc nous devons intégrer cela dans l’intrigue, que quelque chose est arrivé aux cheveux de Jack ! » plaisante-t-il. « Ou ils vont les teindre – ils trouveront une solution. Mais je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Nous devons attendre pour voir. »

Jack est apparu auprès des Docteurs 9 et 10 et il s’apprête a enfin rencontrer le treizième qui cette fois-ci, à l’apparence d’une femme. Et Jack a toujours eu ce côté où il flirte avec tout le monde : « Je pourrais voir Jack être avec de nombreux Docteurs», dit-il. « Je pense que Jack adorerait être avec de nombreux Docteur… Jack apprécierait l’expérience d’avoir plusieurs Docteurs… » dit-il de manière suggestive.

« Il n’est pas spécifique au sexe, donc il ne se soucie pas de ce à quoi ils ressemblent tant que c’est le Docteur et que le cœur est le Docteur. C’est la seule chose que je dirai [à propos du spécial festif]. Avec l’épisode lui-même, c’est ainsi qu’il reconnaît de qui il s’agit. C’est tout ce que je vais dire. »

Revolution of the Daleks verra Jack faire équipe avec les compagnons du Docteur Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) et Graham (Bradley Walsh) tandis que la Time Lord elle-même (Jodie Whittaker) est enfermée dans une prison spatiale.

Rendez-vous le 1er janvier pour l’épisode spécial.

Source : Radio Times / Crédit ©BBC