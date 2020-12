Clarice : Date et teaser pour la série préquelle du Silence des Agneaux

CBS dévoile un premier teaser et annonce une date pour la série Clarice, préquelle du Silence des Agneaux.

La série Clarice, préquelle du Silence des Agneaux, a enfin une date de diffusion. La série de CBS arrivera le 11 février 2021 sur la chaine américaine. Un premier teaser assez mystérieux a aussi été dévoilé et il est à voir en fin d’article.

Avec Rebecca Breeds (The Originals) dans le rôle-titre, Clarice se déroule un an après les événements du film Le Silence des Agneaux, racontant l’histoire personnelle inédite de l’agent du FBI Clarice Starling alors qu’elle retourne sur le terrain en 1993.

Bien qu’elle soit décrite comme brillante et vulnérable, « la bravoure de Clarice lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous », tease le synopsis, et « sa composition psychologique complexe… lui permet de commencer à trouver sa voix tout en travaillant dans un monde d’homme ainsi que d’échapper aux secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie. »

Au casting de Clarice, on trouve aussi Michael Cudlitz (The Walking Dead), Kal Penn (Dr House), Lucca de Oliveira (SEAL Team), Nick Sandow (Orange Is the New Black), Jayne Atkinson (Esprits Criminels), Devyn Tyler (The Purge) et Marnee Carpenter.

A noter aussi que CBS a précédemment annoncé que le remake de Equalizer avec Queen Latifah arrivera d-s le 7 février, juste après la soirée événement du Super Bowl.

Clarice – Teaser