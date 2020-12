Avengers : Le twist Captain Amerca planté dans First Avengers ; Concept art inédit de Thanos

Un concept art inédit d’Avengers Infinity War dévoile un Thanos encore plus menaçant. Ailleurs, le twist de Captain America dans Endgame était planté dans First Avenger.

Avengers Endgame est sorti depuis plus d’un an et demi, mais les fans continuent de trouver des pépites. Apparemment le twist de Captain America dans Avengers Endgame, où Steve Rogers confie son bouclier à Sam Wilson, était déjà implanté dans Captain America First Avenger.

A la fin d’Avengers Endgame, Falcon devient le nouveau Captain America, du moins, Steve décide de lui donner son bouclier et lui fait confiance pour en faire bon usage. Parmi les fans, le geste de Steve a divisé parce que certains auraient préféré que le bouclier revienne à Bucky Barnes.

Mais nous aurions dû voir le choix de Steve venir si nous nous remettons à Captain America: The First Avenger. Plus précisément, nous parlons des conseils que Steve a reçus du Dr Abraham Erskine avant de suivre le traitement de super-soldat : « Quoi qu’il arrive demain, tu dois me promettre une chose. Que tu resteras qui tu es. Pas un soldat parfait, mais un homme bon. »

Dans sa décision, Steve aurait ainsi gardé cela à l’esprit et a choisi de confier son bouclier à un homme bon (Sam) et pas à un parfait soldat (Bucky). Evidemment, cela ne veut pas dire que Bucky n’est pas un homme bon mais il a fait des choses au compte d’HYDRA qui sont difficiles à passer outre. Il a beaucoup de sang sur les mains.

Ce n’est donc pas vraiment une surprise que Steve choisisse Sam plutôt que Bucky pour choisir le prochain Cap. Steve lui dit même spécifiquement qu’il est un « homme bien » avant de remonter dans le temps pour vivre une vie avec Peggy Carter.

Sebastian Stan lui-même pense que c’est le meilleur choix : « Sam est un personnage beaucoup plus digne de confiance. Je ne sais pas à quel point nous avons vraiment vu l’évolution mentale de Bucky jusqu’à présent pour vraiment lui faire confiance avec cette responsabilité. »

« Je pense que cela a beaucoup de sens. C’est très différent des comics. J’aime vraiment l’enthousiasme que certaines personnes ont ressenti en termes de propagande pourquoi il n’a pas obtenu le bouclier. Mais cela n’a tout simplement pas de sens pour lui de l’avoir. »

« D’une certaine manière pour moi, Steve qui ne lui donne pas le bouclier, c’est sa façon de le libérer et il se libère aussi lui-même. Ces deux gars sont pour toujours liés à ce devoir mais ils sont tous les deux libres maintenant. »

Ailleurs, des concept arts inédits dévoilent un Thanos bien plus menaçant et intimidant qu’on a pu le voir dans Avengers Infinity War.

Source : Cinemablend et Digital Spy / Crédit ©Marvel