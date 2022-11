The Handmaid’s Tale saison 5 : Un nouveau voyage pour June (Spoilers finale)

Découvrez comment se termine la saison 5 de The Handmaid’s Tale. SPOILERS.

The Handmaid’s Tale a terminé sa cinquième saison aujourd’hui et si beaucoup de choses ont changé pour June Osborne (Elisabeth Moss), la saison se termine presque de la même manière dont tout a commencé.

Lorsque les téléspectateurs ont rencontré June pour la première fois, elle fut brutalement séparée de son mari Luke (O-T Fagbenle) et la vie qu’ils partageaient avec leur fille Hannah. Et c’est une scène presque similaire qui s’est répétée dans le final de la saison 5. June et sa fille Nichole montent à bord d’un train pour un avenir inconnu à Hawaï alors que Luke est arrêté par les autorités. Elle est à nouveau séparée de son mari, mais cette fois-ci, elle a sa fille avec elle.

Son arrestation est injuste étant donné que Luke a simplement sauvé sa femme d’un homme qui tentait de la tuer en l’écrasant avec son camion. Il convient de noter que le tueur à gages engagé a été envoyé par Gilead pour se débarrasser une fois pour toutes de June qui les met dans l’embarras et est une énorme épine dans leur pied de dictateurs. Mais June est une warrior et elle survie à cette attaque.

Alors que June était à l’hôpital, inconsciente et en convalescence, Nick Blaine (Max Minghella) a tout risqué pour se précipiter à ses côtés. Pour assurer sa protection continue, il a même conclu un accord avec Mark Tuello (Sam Jaeger) pour partager des informations sur Gilead même si cela pourrait lui coûter la vie.

Nick pète les plombs

Mais il commet une énorme erreur. Il perd le contrôle et frappe le commandant Lawrence (Bradley Whitford) en plein visage (et en public) pour avoir soutenu celui qui a ordonné le coup contre June. Évidemment, sa femme Rose comprend qu’il est toujours amoureux de June et en a assez d’être la seconde et veut mettre fin à leur mariage. Nick est arrêté et il risque d’être inutile à partir de maintenant. Va-t-il perdre sa place de commandant ? Il est désormais dans une mauvaise position et ne pourra plus exercer son privilège pour aider Tuello.

Alors que la vie de Nick s’effondre, June planifie son avenir avec Luke, mais pendant tout ce temps, son mari savait qu’il allait devoir se rendre pour la faire sortir du pays en toute sécurité. Peu de temps après le départ du train, June doit à nouveau laisser Luke derrière elle, d’autant plus qu’il fait face à la prison.

Dans le train, alors qu’elle cherche une place, June entend un bébé pleurer. Elle marche vers le son et découvre Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski) avec Noah dans ses bras. Peu importe à quel point elle veut s’éloigner de Serena, leurs destins semblent toujours liés. Cela va être un long trajet.

Janine se rebelle

Ailleurs, alors que le commandant Lawrence a épousé Mme Putnam, Lydia s’arrange pour que Janine soit postée à nouveau avec elle afin qu’elle puisse être proche de sa fille. Si la jeune femme accepte, quand elle apprend ce qui est arrivé à June (via une Martha), elle se rebelle. Elle finit par dire ses quatre vérités à Naomi ce qui lui vaut d’être retirée et emmenée par les Yeux.

Ce final était assez intéressant, surtout après une saison qui, même si était un peu meilleure que la précédente, continue d’avoir des épisodes de remplissage sans grande action. La série a des personnages comme Moira et Rita dont les scénaristes ont décidé de ne rien faire avec. Elles sont parquées au rang de nounous pour Nichole et n’ont aucune histoire personnelle intéressante. C’est un vrai gâchis.

Serena et June sont une nouvelle fois réunies, comme si le sort s’acharnait sur elles. Vont-elles décider de rester groupées une fois arrivées à destination ? Après les horreurs que Serena lui a fait subir, June va-t-elle rester à ses côtés ? La saison 6, qui sera la dernière, répondra à cette question.

La saison 5 de The Handmaid’s Tale est disponible dans son intégralité sur OCS.

