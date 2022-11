Shawn Levy en discussions pour réaliser un film Star Wars

Shawn Levy est en pourparlers pour réaliser un film Star Wars après Deadpool 3 et les derniers épisodes de Stranger Things.

Un autre nom s’ajoute à la liste des réalisateurs qui vont développer leur propre film Star Wars. Selon Deadline, Shawn Levy est en discussions pour développer et réaliser un film Star Wars. Pour le moment, les détails de l’intrigue ainsi que la personne qui l’écrira restent un mystère, mais Levy devrait se concentrer sur le projet une fois qu’il aura terminé de réaliser Deadpool 3 chez Marvel.

Levy est un réalisateur et producteur très occupé. Il est actuellement en pleine post-production de la série limitée (pour Netflix) All the Light We Cannot See dont il a réalisé les quatre épisodes. Il est aussi prévu qu’il réalise les deux derniers épisodes de Stanger Things qui entreront en production l’année prochaine.

Ce film Star Wars suit plusieurs autres projets dirigés par des réalisateurs de premier plan que Lucasfilm développe. D’autres incluent un film de Taika Waititi, Rogue Squadron de Patty Jenkins et un autre de Damon Lindelof qui serait réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy.

Lucasfilm n’a pas sorti de film Star Wars en salles depuis l’Episode IX de 2019 L’ascension de Skywalker.

Côté télévision, la série The Acolyte de Leslye Headland est récemment entrée en production avec un casting qui comprend notamment Amandla Stenberg et la star de Squid Game Lee Jung-jae. Ils ont également une nouvelle saison de The Mandalorian qui devrait arriver l’année prochaine ainsi que Ahsoka avec Rosario Dawson.

Notez que Disney n’a pas commenté l’information.

Source : Deadline / Crédit ©DR