CW : Très peu de séries vont survivre en 2023

La saison 2023/2024 va subir de grands changements sur la CW. Très peu de séries reviendront l’année prochaine.

Depuis son rachat par Nextar, la CW est en pleine mutation. Cette semaine, il a été confirmé par les nouveaux dirigeants que très peu de séries actuelles de la CW se poursuivront dans la saison télévisée 2023-24.

Au printemps dernier, bien avant la prise de possession de Nexstar en novembre, The CW a annulé plusieurs séries, dont Legends of Tomorrow, Batwoman, Legacies, Dynasty et Roswell New Mexico.

Puis en août, il a été annoncé que The Flash entrait dans sa dernière saison (début 2023), tout comme Riverdale. Et ces dernières semaines, il a été annoncé que la saison en cours de Stargirl de DC serait la dernière et que Nancy Drew s’arrêtera à l’issue de la saison 4 à venir.

Il reste ainsi All American, All American: Homecoming, Kung Fu, Walker, Walker Independence, The Winchesters et Superman & Lois (la saison 3 arrive à la mi-saison), plus nouveauté de DC Gotham Knights (qui arrivera à la mi-saison).

Mais la plupart de ces séries pourraient bien vivre leurs derniers épisodes sur la chaine. « Au cours de la prochaine année, nous travaillons vraiment au développement de notre grille, qui sera mise en ligne lors de la saison de diffusion 2023-2024 », a déclaré mardi le directeur financier et vice-président exécutif de Nexstar, Lee Ann Gliha, lors de l’appel sur les résultats trimestriels de la société (via Variety).

« Nous aurons un certain nombre d’engagements à respecter envers CBS (Paramount) et WBD (Warner Bros. Discovery) cette année-là, mais c’est minime à ce stade,» a déclaré Gliha.

Préparez-vous ainsi à ne plus revoir certaines de vos séries actuelles, c’est une nouvelle air bien différente qui d’annonce pour la CW à partir de l’année prochaine.

Source : Variety / Crédit ©CW