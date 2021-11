Spider-Man No Way Home : Tom Holland nie encore la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield

Tom Holland continue de nier la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man No Way Home.

C’est une histoire dont on n’aura le fin mot que quand le film sortira le mois prochain. Depuis des mois, les fans de Marvel sont persuadés que Tobey Maguire et Andrew Garfield seront présents dans Spider-Man No Way Home. Plusieurs éléments ont fait surface et donnent l’impression que cette rumeur est réelle, mais les principaux concernés nient en bloc depuis des mois.

Dans une nouvelle interview, le magazine Total Film, a tenté de faire cracher le morceau à Holland. En listant le casting impressionnant du film qui comprend notamment Benedict Cumberbatch et Zendaya mais aussi Alfred Molina (Doc Ock) et Jamie Foxx (Electro) qui reprennent les rôles qu’ils tenaient dans les franchises précédentes, ils ont ajouté Maguire et Garfield. Ils ont ensuite demandé ce que ça faisait de les avoir sur le tournage et s’il avait l’impression qu’il devait prouver quelque chose.

« Tout le monde met son pantalon de la même manière le matin, » dit-il. « C’était intéressant que ces gars viennent parce que d’une certaine manière, Spider-Man leur appartient, et… » Le magazine note que Holland fait une pause, puis ajoute : « Je parle d’Alfred et Jamie et de ces gars. Voir Alfred entrer, et devoir s’adapter et changer la façon dont les films sont faits, mais aussi changer de réalisateur, et aussi [le fait que] je suis maintenant Spider-Man. C’était vraiment intéressant de voir ces acteurs s’adapter et changer ce qu’ils faisaient pour s’adapter à l’ère moderne. »

Après avoir réalisé qu’il avait peut-être confirmé les présences de Maguire et Garfield, Holland précise : « Les gens ne me croient pas quand je dis que [Maguire et Garfield] ne reviendront pas. Mais les gens vont devoir me croire à un moment donné. » Il rit. « Cela signifie beaucoup pour moi. La première fois que vous voyez Doc et le reste des personnages qui reviennent, c’est tellement excitant – et c’est un moment tellement important dans l’histoire du cinéma. C’est trois générations qui se réunissent. »

Leur apparition sera clairement très importante et réunira les trois franchises en un univers partagé. Le Multivers s’ouvre et toutes les possibilités s’ouvrent à eux. Et il est vrai qu’il n’est pas nécessaire d’avoir Maguire et Garfield dans le film pour réunir les trois générations, cependant, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau si c’était le cas.

Encore une fois, le seul moyen de connaitre le fin mot de l’histoire est d’attendre le 15 décembre, jour de sortie de Spider-Man No Way Home.

Source : TotalFilm / Crédit ©Sony Pictures/Marvel Studios