Moon Knight : Ethan Hawke dans le rôle d’un méchant de Spider-Man ?

Une théorie imagine Ethan Hawke dans le rôle d’un méchant iconique de Spider-Man dans la série Moon Knight.

La série Moon Knight est pour le moment très secrète, on connait peu d’information en dehors du fait qu’Oscar Isaac ale rôle principal et qu’il sera rejoint par Ethan Hawke dans un rôle mystérieux.

Parmi les rumeurs qui courent, il est dit que Hawke jouerait peut-être Dracula, ce qui mettrait en place son apparition potentielle dans le futur film Blade. Mais cela reste un rumeur, rien n’est confirmé et ailleurs, d’autres fans ont une autre théorie sur le personnage qu’l pourrait jouer.

Le site Comic Book pense qu’Ethan Hawke jouerait un autre vampire : Morlun. Il s’agit d’un méchant que Spider-Man a affronter dans ses comics à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années. Il a été créé par J. Michael Straczynski (textes) et John Romita Jr. (dessins) et a fait sa première apparition en juin 2001 dans Amazing Spider-Man n°30 série II.

Morlun fait partie d’un groupe plus large appelé les héritiers, des vampires qui traquent les totems et en aspirent la force vitale. Étant donné que Marc Spector (Isaac) est un avatar de Khonshu, devenant essentiellement un totem en lui-même, vous pouvez commencer à voir pourquoi Morlun et Moon Knight viendraient à se confronter tout au long d’une série.

Comic Book note que si Dracula est la théorie la plus populaire, c’est un personnage qui a été vu et revu beaucoup trop de fois à travers les décennies à la télévision et au cinéma. Et il n’ont pas tort, Dracula n’est pas nécessairement un personnage qu’in a envie de revoir pour la énième fois. Utiliser Morlun serait plus intelligent et permettrait à Disney et Marvel d’avoir un nouveau personnage intéressant à explorer.

Evidemment, on garde en tête que ceci n’est qu’une théorie qui n’est en rien vérifiée. On attend de voir qui incarnera vraiment Ethan Hawke dans Moon Knight.

Pour le moment, Disney+ n’a pas annoncé de date de diffusion pour Moon Knight.

Source : Comic Book/ Crédit ©DR/Marvel