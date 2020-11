The Witcher saison 2 : Production interrompue à cause de tests positifs à COVID-19

Quatre membres de l’équipe de The Witcher ont été testés positifs à COVID-19, Netflix met en pause la production de la saison 2.

Netflix a dû arrêter la production au Royaume-Uni de The Witcher à la suite de plusieurs cas positifs de COVID-19. C’est le site Deadline qui a révélé l’information ce week-end. Quatre personnes ont été testées positives mais selon le site, aucun ne fait partie du cast principal de la série. Les quatre personnes ont été isolées et la production reprendra dès que les studios seront assurés de la sécurité des employés.

C’est la deuxième fois que le tournage doit faire une pause sur la deuxième saison de la série après que l’acteur Kristofer Hivju a révélé qu’il avait été testé positif en mars. Cette pause s’est étendue à la mi-août, alors que le Royaume-Uni était en confinement au printemps.

Le Royaume-Uni est de nouveau en confinement mais les productions de films et séries ont l’aval du gouvernement pour continuer de filmer. On attend désormais de voir quand le tournage reprendra.

Inspiré de la saga littéraire fantastique à succès, The Witcher est un conte épique portant sur le destin et la famille. C’est l’histoire du destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier.

Dans la saison 2, convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

Après le succès de la première saison en 2019, Netflix a également annoncé une série préquelle en six parties intitulée Blood Origin – racontant l’histoire du premier Witcher – et un film d’animation.

La deuxième saison de huit épisodes devrait être diffusée en 2021.

Source : Deadline / Crédit ©Netlix