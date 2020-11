Jurassic World 3 Dominion : Le tournage est enfin terminé (photo)

Le réalisateur Colin Trevorrow a révélé que le tournage de Jurassic World 3 s’était terminé dans des circonstances difficiles.

C’est dans la boite ! Après des circonstances bien difficiles dues à COVID-19, Jurassic World 3 a enfin terminé son tournage. La nouvelle a été confirmée par le co-scénariste et réalisateur Colin Trevorrow, qui a partagé une dernière photo du plateau alors qu’ils remballaient et se dirigent désormais vers un long processus de post-production.

Universal Pictures et Trevorrow ont prouvé que des films de grande envergure comme Jurassic World 3 peuvent effectivement être tournés en ce moment, même avec les problèmes sanitaires qui paralysent beaucoup de productions.

Sur les réseaux sociaux, Colin Trevorrow a partagé une dernière photo de tournage aux côtés des membres de la distribution Sam Neill, qui revient dans le rôle d’Alan Grant, ainsi que Mamoudou Athie et DeWanda Wise, qui devraient jouer un rôle important dans la suite.

« C’est dans la boite pour Jurassic World Dominion. Toute ma gratitude à notre équipe et à notre casting extraordinaires. Nous avons créé une famille, » écrit le réalisateur.

Le sixième film de la franchise Jurassic a arrêté la production en mars, mais il fut l’un des premiers projets à reprendre le tournage plus tôt cet été, avec les acteurs et l’équipe qui sont revenu au Royaume-Uni. Universal aurait dépensé des millions de dollars pour adopter de nouvelles mesures de sécurité sur le plateau, y compris des tests rapides et des contrôles de température réguliers.

Le film met en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi que les membres de la distribution de retour Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Le casting comprend également Mamadou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et B.D. Wong.

Colin Trevorrow, réalisateur du premier Jurassic World, revient derrière la caméra pour Jurassic World Dominion.

Source : Deadline / Crédit ©Universal Pictures