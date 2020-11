Black Widow : La mission à Budapest avec Hawkeye sera expliquée (nouveaux détails)

Découvrez de nouveaux détails sur le film Black Widow qui expliquera enfin la mission à Budapest avec Hawkeye.

Alors que le film se fait encore attendre, de nouvelles informations sur Black Widow ont fait surface. Tout d’abord, il semble que le film va enfin expliquer la référence à Budapest fait dans The Avengers.

Black Widow sera la première fois que Natasha Romanoff sera au centre d’un film. En raison de sa mort dans Avengers: Endgame, le film solo tant attendu est une préquelle se déroulant immédiatement après Captain America: Civil War.

Ce timing pour Black Widow lui donne une chance de combler les lacunes de l’histoire de Natasha entre la trahison des accords de Sokovia et le fait de rejoindre l’équipe Secret Avengers de Captain America. Bien que les retrouvailles avec sa famille et la bataille contre Taskmaster soient au centre du film, le passé de Natasha sera étoffé. Marvel Studios aura la chance de répondre à des questions persistantes comme ce qui s’est passé durant la mission de Black Widow à Budapest avec Hawkeye.

La première mention de la mission de Black Widow et Hawkeye à Budapest est venue dans The Avengers lorsque Natasha a remarqué que la bataille de New York était à nouveau comme Budapest. Clint Barton a répondu en disant : « Toi et moi nous souvenons de Budapest très différemment. »

Depuis, les fans se demande ce qui s’était réellement passé là-bas et la promo de Black Widow incluait des signes indiquant que la ville pouvait être visitée. Il est maintenant confirmé que le film révélera enfin ce qui s’est passé il y a des années. Johansson a confirmé que c’était le cas dans une interview incluse dans le livre Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special.

« Nous avons tous convenu que nous devions découvrir ce qui s’était passé à Budapest. Cela a commencé comme ce dialogue que Joss Whedon a intégré dans The Avengers comme un moment amusant entre Hawkeye et Black Widow. C’est Clint et Natasha qui parlent de leur histoire, et vous obtenez un petit easter egg amusant sur lequel les fans peuvent théoriser, » confie l’actrice.

Elle continue : « Nous pensions que si nous ne retournions pas à Budapest pour découvrir ce qui s’y était réellement passé, les gens se sentiraient insatisfaits. Je me suis demandé ce qui s’était passé là-bas. (…) Black Widow n’est pas à propos de ce qui s’est passé à Budapest, mais c’est un énorme point de départ pour nous de comprendre le poids du fardeau que porte Natasha. »

Clairement, cette mission est un point important dans le passé de Natasha qui a probablement redéfini pas mal de choses pour elle.

Le film reviendra aussi sur la « famille » de Natasha. Même s’il a été répété à plusieurs reprises dans le MCU qu’elle n’avait personne, il fut un temps où elle était entourée d’une famille d’espions. Dans le même ouvrage, David Harbour explique leur connexion : « Le lien avec [le personnage de David Harbour Alexei alias Red Guardian] et Black Widow est qu’ils formaient une famille d’espions en Amérique dans les années 90. Donc, le personnage de Rachel Weisz, Melina, était en quelque sorte la maman, Alexei était le père et Natasha et Yelena étaient leurs enfants, » dit Harbour.

« Nous voyons cela au début du film, et ils fonctionnent en quelque sorte comme une famille. Ils se sont donc connus il y a longtemps et ont ensuite perdu contact pendant près de vingt ans. Et quand nous reprenons, Alexei avait cette profonde connaissance de Natasha d’une certaine manière que personne d’autre n’avait quand elle était enfant. Il l’a sortie de la Red Room mais l’a également remise dans la Red Room parce qu’il croyait en cette cause. »

La Red Room était un programme de formation utilisé pour laver le cerveau des jeunes femmes afin qu’elles deviennent des machines à tuer efficaces. L’avatar de super-héros de Natasha vient de là, et d’après les bandes-annonces de Black Widow qui ont été dévoilées jusqu’à présent, le film verra Natasha retourner en Russie pour fermer la Red Room et empêcher d’autres jeunes femmes de suivre son chemin.

Au casting : Scarlett Johansson ( Natasha Romanoff / Black Widow), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov / Red Guardian), O-T Fagbenle (Rick Mason) et Rachel Weisz (Melina).

Réalisé par Cate Shortland, Black Widow devrait arriver en salles le 5 mai 2021.

Source ; Movieweb et ScreenRant / Crédit ©Marvel Studios