What If…? : Une série spin-off avec le Star-Lord de Chadwick Boseman était prévue

Une série spin-off de What If…? avec le Star-Lord de Chadwick Boseman était prévue avant sa mort.

Avant son décès tragique, Chadwick Boseman devait être la star de sa propre série animée spin-off de What If…? centrée sur la version de Star-Lord de T’Challa. En effet, les studios prévoyaient une série centrée sur le personnage doublé par Chadwick Boseman.

Le réalisateur Bryan Andrews a révélé : « Je ne sais pas s’il le savait, mais il était prévu d’avoir Star-Lord T’Challa dans sa propre série avec cet univers et cette équipe. Nous étions tous très heureux. Nous savons qu’il aurait adoré ça aussi. Et puis, vous savez, il est décédé, et donc tout ça est dans les limbes. Alors, qui sait ? Peut-être un jour. »

Avant son décès, Chadwick Boseman a enregistré les dialogues de T’Challa dans What If…? où il incarnait une version différente du T’Challa des films. Dans la série animée, c’est lui qui se fait enlever de la Terre à la place de Peter Quill et devient Star-Lord.

« Chadwick avait enregistré ses trucs de Star Lord T’Challa très tôt. Mais nous avons eu ces épisodes plus tard dans lesquels il est apparu sporadiquement, et il a fallu beaucoup de temps avant de l’avoir [à nouveau]. Et ce n’est que peu de temps après l’enregistrement final qu’il est décédé. Je pense que c’était peut-être juste quelques mois, ou un mois. Aucun de nous ne savait, évidemment. Mais nous l’avons eu à temps pour tout avoir [pour la saison 1]. Je pense qu’il essayait aussi de faire un effort parce que T’Challa était si important pour lui – et aussi cette nouvelle version de Star Lord T’Challa était si importante pour lui. Il l’adorait. »

Pour le moment, on ne sait pas si cette série dérivée de What If…? avec cette version de T’Challa verra le jour. Marvel ne s’est pas exprimé sur la question, mais il est toujours possible d’avoir éventuellement un autre acteur reprendre le rôle pour le doubler. Cependant, pour le moment, ce n’est pas prévu.

Source : Variety / Crédit ©Disney+