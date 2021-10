The Flash le film : Le tournage serait terminé

Selon un post Instagram désormais effacé, le tournage du film The Flash serait enfin terminé.

On dirait que le film The Flash est enfin dans la boite. Récemment, il a été rapporté que le film de super-héros attendu approchait de la fin de la production avant sa sortie prévue en 2022.

Vendredi, un technicien du son qui a travaillé sur le film a partagé une publication sur Instagram affirmant que l’équipe avait terminé son travail sur le film. Le message d’origine a depuis été supprimé, mais une capture d’écran circule toujours en ligne.

« C’est dans la boîte pour The Flash », lit-on sur le message. « Jour 124 avec une équipe de son fantastique, des acteurs et une équipe brillants. Ce fut un défi mais très amusant. »

