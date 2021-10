Outlander saison 6 : « le début de la fin du Fraser’s Ridge »

Caitriona Balfe et Sam Heughan teasent ce qui attend les fans dans la saison 6 de Outlander.

La saison 6 de Outlander arriver l’an prochain sur Starz et Netflix. En attendant, les stars Caitriona Balfe et Sam Heughan ont partagé quelques informations sur ce qui attend les fans de la série.

« C’est en quelque sorte le début de la fin du Fraser’s Ridge tel que nous le connaissons », a déclaré Sam Heughan (Jamie Fraser) dans une interview exclusive à EW. Alors que Caitríona Balfe (Claire Fraser) ajoute : « Je pense que nous voyons beaucoup de choses se produire cette saison qui changent la perspective de Claire et Jamie sur leur position au sein de leur communauté. Et certainement une partie de son optimisme et cette foi aveugle que possède Claire en prend un coup. »

La saison 6 est basée sur le sixième livre de la saga de Diana Gabaldon, A Breath of Snow and Ashes, et voit Claire (Balfe) et Jamie (Heughan) se battre pour protéger ceux qu’ils aiment, alors qu’ils traversent les épreuves et les tribulations de la vie dans l’Amérique coloniale alors que le pays se dirige vers la Révolution.

La saison 6 explore ce qui se passe lorsque la discorde et la division entre les habitants de votre maison vous font vous sentir comme un étranger, marginalisé et rejeté dans votre propre maison.

Outlander n’a pas diffusé de nouvel épisode depuis début 2020, bien que la production ait repris en février après une pause à cause de la pandémie. Mais la série se porte bien puisque Starz a d’ores et déjà donné le feu vert à une septième saison en mars.

Outlander revient courant 2022.

Source : EW / Crédit ©Starz