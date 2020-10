Supernatural saison 15 : Les acteurs disent au revoir et merci aux fans

Les acteurs de Supernatural disent au revoir et remercient les fans de la série.

C’est parti, la dernière ligne droite pour Supernatural est entamée. La diffusion de la saison 15 a repris ce jeudi sur la CW pour les sept derniers épisodes de la série. Dans une vidéo enregistrée pour TVGuide, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins et Alexander Calvert ont un message pour la famille SPN : Merci.

Les acteurs ont ainsi remercié les fans pour leur soutien au cours des 15 saisons de la série de The CW. Ces messages des garçons aideront probablement à adoucir le coup pour les fans de la série qui touche à sa fin. Mais après 15 ans, il est temps de dire au revoir.

« Merci les gars d’être restés avec Supernatural pendant si longtemps », dit Collins dans la vidéo. « Nous nous sentons très honorés d’avoir été intégrés dans ce fandom incroyable et d’avoir fait partie de ce voyage vraiment incroyable avec vous. Nous sommes profondément reconnaissants et vous avez changé nos vies pour toujours. »

« Nous voulons juste vous adresser notre plus sincère gratitude et nos remerciements. Nous allons descendre la colline de notre dernière saison et franchir la ligne d’arrivée, » ajoute Padalecki,

Pendant ce temps, Ackles laisse les choses plus ouvertes : « Merci d’être ici depuis 15 ans. Ce fut une course géniale et nous espérons vous voir sur la prochaine. »

Après Supernatural, Padalecki aura sa propre série, Walker, un remake de la série Walker Texas Ranger. Quant à Ackles, il sera présent dans la saison 3 de The Boys.

Les derniers épisodes inédits de Supernatural sont diffusés en France le vendredi à 23h15 sur SérieClub. Le final sera diffusé le 20 novembre.

Source : TVLine / Crédit ©CW