Star Trek Discovery saison 3 : Burnham arrive dans le futur (scène d’ouverture)

Découvrez les premières minutes du premier épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery.

Un an et demi après la fin de la saison 2, Star Trek Discovery revient enfin la semaine prochaine avec sa troisième saison. L’équipe de la série était présente durant un panel virtuel pour le New York Comic Con qui se déroule actuellement. Ils ne sont pas venus les mains vides puisqu’un extrait a été dévoilé. Il s’agit des deux premières minutes du premier épisode.

L’extrait, qui se déroule peu de temps après la disparition de Burnham (Sonequa Martin-Green) par un trou de ver, met en scène le nouveau venu Cleveland Booker (David Ajala) esquivant un Klingon très en colère, à qui il a volé une cargaison extrêmement précieuse. C’est alors que Michael Burnham fait une entrée en scène fracassante.

Durant le panel, Martin-Green a révélé que l’équipe du Discovery atterrissait en 3188. Ce n’est pas une énorme révélation puisqu’on savait qu’il y aurait un grand saut dans le temps de plus de 900 ans. Cependant, Burnham ne sera pas réunie tout de suite avec son équipage.

La nouvelle saison verra Burnham et le reste de l’équipage du Discovery propulsé 930 ans dans le futur alors que la Fédération n’est pas aussi grande qu’elle l’était à la suite d’un événement catastrophique appelé «The Burn ». Avec Burnham séparée de son équipage pendant un certain temps, elle trouvera un nouvel allé dans Booker (Ajala), qui est décrit comme un homme « intelligent et capable » avec un « charisme naturel et une attitude de diable mais attentionnée qui le met souvent dans le pétrin. »

Star Trek Discovery revient le 15 octobre prochain sur CBS All Access et dès le lendemain sur Netflix en France.

Star Trek Discovery saison 3 – Premières minutes

Crédit ©CBS All Access