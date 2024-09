Creative Emmy Awards 2024 : Shōgun et The Bear parmi les premiers grands gagnants

Shōgun et The Bear sont parmi les premiers grands gagnants des Emmy Awards 2024.

Alors que la grande cérémonie des Primetime Emmy Awards 2024 se tiendra dans une semaine, la majorité des statuettes ont déjà été distribuées ce week-end lors des cérémonies des Creative Arts Emmys.

Le grand gagnant du week-end a été la série épique de samouraïs Shōgun, qui a remporté 14 victoires (plus une autre victoire pour le film compagnon, The Making Of Shōgun), établissant un nouveau record pour le plus grand nombre de victoires aux Emmys en une année. (Le record était auparavant détenu par la mini-série John Adams.)

The Bear, Saturday Night Live et Only Murders in the Building ont également remporté de nombreuses victoires.

Si de nombreux prix décernés ce week-end honoraient les travailleurs des coulisses dans des domaines tels que la réalisation, le montage, le casting, les costumes et la conception de production ou encore la non-fiction, les talents à l’écran ont également été reconnus, avec Jamie Lee Curtis et Jon Bernthal remportant le prix de meilleure actrice invitée et meilleur acteur invité dans une série comique, respectivement, pour leur travail dans l’épisode acclamé « Fishes » de la saison 2 de The Bear.

Néstor Carbonell a remporté le prix de meilleur acteur invité dans une série dramatique pour Shōgun et Michaela Coel a remporté l’équivalent féminin pour son apparition dans un épisode de Mr & Mrs Smith.

Sandra Oh et Awkwafina, qui ont produit et joué dans Quiz Lady de Disney+, ont remporté l’Emmy du meilleur téléfilm. C’est leur premier Emmy pour toutes les deux.

Coté animation, c’est Blue Eye Samourai de Netflix qui l’emporte contre X-Men ’97.

On notera aussi que la série Star Wars Asoka a remporté un prix pour ses costumes, The Morning Show a été récompensé pour son maquillage contemporain et sa coiffure contemporaine (non-prosthétique).

Pour lus de détails, rendez-vous sur le site des Emmy Awards.

La grande cérémonie des Emmy Awards 2024 sera diffusée dans la nuit du 15 au 16 septembre prochain sur Canal+.

Crédit ©FX/Hulu/Disney+