Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : Qui est Adar ? (Spoilers)

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir vient peut-être d’introduire le grand méchant de la saison : Une figure menaçante nommée Adar.

La série se déroulant principalement durant le Second Âge de la Terre du Milieu, la plupart des fans ont supposé que la série se concentrerait sur Sauron en tant que principal méchant. Malgré cette hypothèse et de nombreuses rumeurs après la mise en ligne de photos de personnages, la série ne présentera peut-être pas le Seigneur des Anneaux lui-même de manière significative.

L’épisode de cette semaine des Anneaux de Pouvoir a introduit quelques nouveaux ennemis dans l’intrigue plus large, mais a également préparé le terrain pour le grand méchant de la première saison de la série, le mystérieux Adar.

Nous ne savons officiellement rien sur le personnage, à part le fait qu’il occupe clairement une position de leader sur les Orcs des Southlands. Des rumeurs sur le personnage ont cependant fait leur apparition en ligne dans le passé, bien avant que son nom ne soit prononcé dans la série.

Une description pour le casting d’Adar (alors nommé Oren pour brouiller les pistes) a précédemment circulé en ligne, appelant le personnage : « Un méchant qui peut aussi évoquer un sens profond du pathos et de la noblesse blessée / déchue. Doit posséder un certain degré de physique. Doit sembler d’âge moyen, mais doit projettent également une impression d’intemporalité. »

Evidemment, cette description étant un appel à casting, il est possible qu’elle ne soit pas tout à fait juste pour éviter les fuites. Mais compte tenu de ce que nous avons vu du personnage à la fois dans la série et dans le marketing de la série, cela pourrait finir par être exact.

D’après les termes « intemporalité » et « noblesse », on dirait qu’Adar est un elfe. Sa nature elfique est apparemment confirmée dans l’épisode 3, quand Arondir se demande pourquoi les Orcs désignent leur chef par un mot elfique. Selon Parf Edhellen, un dictionnaire en ligne pour les langues de Tolkien, « Adar » veut dire « père » en Sindarin. Peut-être que les Orcs en sont venus à vénérer Adar non seulement en tant que commandant mais aussi en tant que figure paternelle.

Ce qu’on sait, c’est qu’Adar est un personnage original, apparemment créé pour la série. Et même si nous n’avons eu qu’un aperçu flou à la fin de l’épisode 3, nous savons qu’il sera incarné par Joseph Mawle qui jouait Benjen Stark dans Game of Thrones.

Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir, c’est le vendredi sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Amazon Prime Video